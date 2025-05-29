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В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет майнинга криптовалют

В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет майнинга криптовалют - 29.05.2025, ПРАЙМ

В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет майнинга криптовалют

Круглогодичный запрет майнинга криптовалют на территориях Бурятии и Забайкальского края будет введен в скором времени, сообщил министр энергетики РФ Сергей... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T16:12+0300

2025-05-29T16:12+0300

2025-05-29T16:12+0300

экономика

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бурятия

сергей цивилев

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Круглогодичный запрет майнинга криптовалют на территориях Бурятии и Забайкальского края будет введен в скором времени, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "В дефицитных энергорайонах - Юго-Восточной части Сибири - вводили временный запрет на период ОЗП (осенне-зимнего периода - ред.). Но по итогам этого периода этот запрет будет введен до 2031 года. В Иркутской области уже введен, в ближайшее время в Республике Бурятия и Забайкальском крае", - сказал он на заседании правительства РФ.

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финансы, россия, рф, бурятия, сергей цивилев