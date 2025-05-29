https://1prime.ru/20250529/ukraina-858011769.html

Военкомат на Украине сравнил службу в ВСУ с игрой Minecraft

Военкомат на Украине сравнил службу в ВСУ с игрой Minecraft - 29.05.2025, ПРАЙМ

Военкомат на Украине сравнил службу в ВСУ с игрой Minecraft

Военкомат на Украине сравнил службу в ВСУ по "молодежному" контракту с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T08:33+0300

2025-05-29T08:33+0300

2025-05-29T08:33+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Военкомат на Украине сравнил службу в ВСУ по "молодежному" контракту с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Minecraft известен своей стилизованной пиксельной графикой. В публикации военкомата заявляют, что пиксельный мир детской игры готовит к "пиксельному" миру ВСУ, намекая на стандартную украинскую военную форму с характерным рисунком камуфляжа. "В игре ты начинал ни с чем - кирка, дрова, ночь на деревьях. В армии - с базовой подготовки, броников и побратимов. В Minecraft ты строил базу. Здесь - защищаешь свою страну. В игре ты создавал команду, потому что в одиночку - не пройти. В реальной жизни - служишь в подразделении, где каждый - как щит для других", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сумского областного военкомата в социальной сети Facebook*. Ранее украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Владимиром Зеленским 1 миллион гривен (24 тысячи долларов). Позднее украинские СМИ сообщили об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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украина, рф, владимир зеленский, джейк салливан, всу, facebook, netflix