https://1prime.ru/20250529/ukraina-858013811.html

"Большое болото". В США жестко высказались о будущем существовании Украины

"Большое болото". В США жестко высказались о будущем существовании Украины - 29.05.2025, ПРАЙМ

"Большое болото". В США жестко высказались о будущем существовании Украины

Украина как независимое государство вряд ли сможет существовать после завершения текущего конфликта. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T09:38+0300

2025-05-29T09:38+0300

2025-05-29T09:38+0300

политика

украина

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дуглас макгрегор

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украина как независимое государство вряд ли сможет существовать после завершения текущего конфликта. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор "Существование Украины в будущем — открытый вопрос. Большую часть истории она была просто регионом", — написал он в соцсети X.По мнению эксперта, с момента переворота в 2014 году можно выделить три основные части Украины: восточную, где проживает русское население, западную, которая находилась под влиянием Польши и Австро-Венгрии, и центральную часть, представляющую собой нечто среднее между двумя другими регионами.Он выразил уверенность, что восточная часть Украины останется под российским контролем, а также предположил, что к ней может присоединиться часть центральной территории.Макгрегор добавил, что предсказать судьбу западной части пока затруднительно, поскольку множество её жителей уже покинули эти области и не планируют возвращаться. "Запад ничего не знает об Украине, не знает, что с ней делать. Это превратилось в большое болото", — заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250528/peregovory-858002263.html

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