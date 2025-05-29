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"Большое болото". В США жестко высказались о будущем существовании Украины - 29.05.2025, ПРАЙМ
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"Большое болото". В США жестко высказались о будущем существовании Украины
"Большое болото". В США жестко высказались о будущем существовании Украины - 29.05.2025, ПРАЙМ
"Большое болото". В США жестко высказались о будущем существовании Украины
Украина как независимое государство вряд ли сможет существовать после завершения текущего конфликта. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T09:38+0300
2025-05-29T09:38+0300
политика
украина
сша
дуглас макгрегор
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украина как независимое государство вряд ли сможет существовать после завершения текущего конфликта. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор "Существование Украины в будущем — открытый вопрос. Большую часть истории она была просто регионом", — написал он в соцсети X.По мнению эксперта, с момента переворота в 2014 году можно выделить три основные части Украины: восточную, где проживает русское население, западную, которая находилась под влиянием Польши и Австро-Венгрии, и центральную часть, представляющую собой нечто среднее между двумя другими регионами.Он выразил уверенность, что восточная часть Украины останется под российским контролем, а также предположил, что к ней может присоединиться часть центральной территории.Макгрегор добавил, что предсказать судьбу западной части пока затруднительно, поскольку множество её жителей уже покинули эти области и не планируют возвращаться. "Запад ничего не знает об Украине, не знает, что с ней делать. Это превратилось в большое болото", — заключил эксперт.
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украина, сша, дуглас макгрегор
Политика, УКРАИНА, США, Дуглас Макгрегор
09:38 29.05.2025
 
"Большое болото". В США жестко высказались о будущем существовании Украины

Полковник Макгрегор: существование Украины в будущем стоит под вопросом

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украина как независимое государство вряд ли сможет существовать после завершения текущего конфликта. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор
"Существование Украины в будущем — открытый вопрос. Большую часть истории она была просто регионом", — написал он в соцсети X.
По мнению эксперта, с момента переворота в 2014 году можно выделить три основные части Украины: восточную, где проживает русское население, западную, которая находилась под влиянием Польши и Австро-Венгрии, и центральную часть, представляющую собой нечто среднее между двумя другими регионами.
Он выразил уверенность, что восточная часть Украины останется под российским контролем, а также предположил, что к ней может присоединиться часть центральной территории.
Макгрегор добавил, что предсказать судьбу западной части пока затруднительно, поскольку множество её жителей уже покинули эти области и не планируют возвращаться.
"Запад ничего не знает об Украине, не знает, что с ней делать. Это превратилось в большое болото", — заключил эксперт.
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ПолитикаУКРАИНАСШАДуглас Макгрегор
 
 
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