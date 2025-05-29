https://1prime.ru/20250529/ukraina-858032274.html

В МИД Украины не смогли ответить, поедет ли делегация на переговоры 2 июня

В МИД Украины не смогли ответить, поедет ли делегация на переговоры 2 июня - 29.05.2025, ПРАЙМ

В МИД Украины не смогли ответить, поедет ли делегация на переговоры 2 июня

Представитель МИД Украины Георгий Тихий не стал отвечать на вопрос о том, поедет ли украинская делегация на переговоры с РФ 2 июня в Турцию, при этом продолжая... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T17:52+0300

2025-05-29T17:52+0300

2025-05-29T17:57+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий не стал отвечать на вопрос о том, поедет ли украинская делегация на переговоры с РФ 2 июня в Турцию, при этом продолжая требовать отправки Киеву российского проекта меморандума по урегулированию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг назвал неконструктивными требования Украины немедленно передать проект меморандума. Он добавил, что Киеву нужно "или подтверждать готовность продолжать переговоры или делать обратное". Ранее в СМИ появилась информация, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига потребовал, чтобы российская сторона немедленно передала свой проект меморандума. В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, Россия передаст на нем свой меморандум Украине. "Мы ожидаем все еще получить документ... который они подготовили для этой встречи", - сказал Тихий в четверг в ходе брифинга, который транслировался в соцсети X. Он не дал прямого ответа о намерении украинской делегации поехать на переговоры 2 июня в Турцию, несмотря на то, что подобный вопрос пользователи задавали несколько раз. Представитель украинского МИД утверждал, что ждет передачи российского документа, чтобы якобы провести встречу в более "результативном" формате. При этом Тихий утверждает, что Киев поддерживает любые площадки и любые страны для проведения переговоров, хотя ранее Владимир Зеленский отказался от проведения переговоров с РФ на территории Белоруссии, обвинив ее якобы в ракетных ударах. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, украина, рф, киев, дмитрий песков, владимир мединский, андрей сибига, мид