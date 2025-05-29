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Вучич пообещал не отправлять боеприпасы в зоны конфликтов

Вучич пообещал не отправлять боеприпасы в зоны конфликтов - 29.05.2025, ПРАЙМ

Вучич пообещал не отправлять боеприпасы в зоны конфликтов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что даст поручение не реализовывать договоры о поставках вооружений в случае сомнений в конечном получателе этой... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T23:41+0300

2025-05-29T23:41+0300

2025-05-29T23:41+0300

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БЕЛГРАД, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что даст поручение не реализовывать договоры о поставках вооружений в случае сомнений в конечном получателе этой продукции, чтобы сербские боеприпасы не попадали в зоны вооруженных конфликтов. Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило в четверг, что, по поступающей информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" поставляют боеприпасы Киеву. В сообщении отмечалось, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников". "Я, во всяком случае, дам поручение и предупреждение о том, что, если есть подозрение и сомнение в том, что происходит злоупотребление так называемого end user (конечного пользователя – ред.) и отправка в зону конфликта, и мы это узнаем, чтобы такие договоры не реализовывались", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Он отметил, что в стране есть как государственные, так и частные оборонные предприятия, на которых работают тысячи людей. "У нас 23-24 тысячи человек работают в нашей государственной оборонной промышленности, а есть и частная оборонная промышленность. И косвенно еще около 25 тысяч человек зависят от этой промышленности", - уточнил сербский лидер. По словам Вучича, он не располагает данными о поставках сербских боеприпасов на Украину через Африку. Также, добавил президент, у него нет информации о поставках сербского оружия в Россию. Как заявляли в МИД РФ, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.

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общество , белград, сербия, украина, александр вучич, мид рф