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Российский дилер отозвал 468 автомобилей Voyah Free - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Российский дилер отозвал 468 автомобилей Voyah Free
Российский дилер отозвал 468 автомобилей Voyah Free - 29.05.2025, ПРАЙМ
Российский дилер отозвал 468 автомобилей Voyah Free
Официальный представитель Voyah в России ООО "Дунфэн Мотор Рус" отзывает 468 автомобилей Voyah Free, изготовленных с 13 декабря 2022 по 12 декабря 2024 года, в... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T19:28+0300
2025-05-29T19:28+0300
бизнес
москва
росстандарт
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Voyah в России ООО "Дунфэн Мотор Рус" отзывает 468 автомобилей Voyah Free, изготовленных с 13 декабря 2022 по 12 декабря 2024 года, в связи с тем, что функционирование интерфейса осуществляется не на русском языке, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Voyah. Программа мероприятий представлена ООО "Дунфэн Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Voyah на российском рынке. Отзыву подлежат 468 автомобилей Voyah Free, реализованных в период с 13 декабря 2022 года по 12 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Причина отзыва - функционирование интерфейса (совокупность элементов, обеспечивающих возможность взаимодействия пользователя с электронными системами, включая получение пользователем зрительной и голосовой информации и введение им команд управления) осуществляется не на русском языке. На всех транспортных средствах, попадающих под отзыв, будет проведено обновление программного обеспечения. "Уполномоченные представители изготовителя ООО "Дунфэн Мотор Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.
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бизнес, москва, росстандарт
Бизнес, МОСКВА, Росстандарт
19:28 29.05.2025
 
Российский дилер отозвал 468 автомобилей Voyah Free

"Дунфэн Мотор Рус" отзывает 468 автомобилей Voyah Free

© Фото : ООО "Моторинвест"Автомобиль Voyah Free Sport Edition
Автомобиль Voyah Free Sport Edition - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© Фото : ООО "Моторинвест"
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Voyah в России ООО "Дунфэн Мотор Рус" отзывает 468 автомобилей Voyah Free, изготовленных с 13 декабря 2022 по 12 декабря 2024 года, в связи с тем, что функционирование интерфейса осуществляется не на русском языке, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Voyah. Программа мероприятий представлена ООО "Дунфэн Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Voyah на российском рынке. Отзыву подлежат 468 автомобилей Voyah Free, реализованных в период с 13 декабря 2022 года по 12 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Причина отзыва - функционирование интерфейса (совокупность элементов, обеспечивающих возможность взаимодействия пользователя с электронными системами, включая получение пользователем зрительной и голосовой информации и введение им команд управления) осуществляется не на русском языке.
На всех транспортных средствах, попадающих под отзыв, будет проведено обновление программного обеспечения.
"Уполномоченные представители изготовителя ООО "Дунфэн Мотор Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.
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