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В ВТБ предупредили о росте активности мошенников в отношении молодежи - 29.05.2025, ПРАЙМ
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В ВТБ предупредили о росте активности мошенников в отношении молодежи
В ВТБ предупредили о росте активности мошенников в отношении молодежи - 29.05.2025, ПРАЙМ
В ВТБ предупредили о росте активности мошенников в отношении молодежи
Мошенники в начале этого года увеличили свою активность в отношении молодежи в России: число хищений удвоилось по сравнению с прошлым годом, злоумышленники... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T08:21+0300
2025-05-29T08:21+0300
мошенничество
общество
россия
втб
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мошенники в начале этого года увеличили свою активность в отношении молодежи в России: число хищений удвоилось по сравнению с прошлым годом, злоумышленники используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, а среди самых распространенных схем - поддельные онлайн-вакансии и обман через онлайн-игры, сообщает ВТБ. "С начала 2025 года мошенники увеличили свою активность на молодежь и подростков: число хищений удвоилось по сравнению с прошлым годом. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, чтобы манипулировать доверием несовершеннолетних и получить доступ к их деньгам или финансам родителей", - говорится в сообщении. Среди самых распространенных мошеннических схем ВТБ выделяет поддельные онлайн-вакансии, запугивание через телефонные звонки, фейковые новости и слухи в социальных сетях, обман через онлайн-игры и приложения, а также удаленное управление устройствами. "С начала года мы фиксируем двукратный рост числа мошеннических атак, нацеленных на молодежь. Подростки становятся легкой добычей для злоумышленников из-за недостаточного опыта и доверчивости. В преддверии летних каникул особенно важно быть внимательными, так как мошенники могут активизироваться в этот период", - предупреждает вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. "Основная рекомендация родителям - объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать кому-либо данные банковских карт и устанавливать подозрительные приложения. Также полезным будет ограничить доступ к финансовым операциям на устройствах детей", - добавил он.
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общество , россия, втб
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, ВТБ
08:21 29.05.2025
 
В ВТБ предупредили о росте активности мошенников в отношении молодежи

ВТБ: мошенники увеличили активность в отношении молодых россиян

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мошенники в начале этого года увеличили свою активность в отношении молодежи в России: число хищений удвоилось по сравнению с прошлым годом, злоумышленники используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, а среди самых распространенных схем - поддельные онлайн-вакансии и обман через онлайн-игры, сообщает ВТБ.
"С начала 2025 года мошенники увеличили свою активность на молодежь и подростков: число хищений удвоилось по сравнению с прошлым годом. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, чтобы манипулировать доверием несовершеннолетних и получить доступ к их деньгам или финансам родителей", - говорится в сообщении.
Среди самых распространенных мошеннических схем ВТБ выделяет поддельные онлайн-вакансии, запугивание через телефонные звонки, фейковые новости и слухи в социальных сетях, обман через онлайн-игры и приложения, а также удаленное управление устройствами.
"С начала года мы фиксируем двукратный рост числа мошеннических атак, нацеленных на молодежь. Подростки становятся легкой добычей для злоумышленников из-за недостаточного опыта и доверчивости. В преддверии летних каникул особенно важно быть внимательными, так как мошенники могут активизироваться в этот период", - предупреждает вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
"Основная рекомендация родителям - объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать кому-либо данные банковских карт и устанавливать подозрительные приложения. Также полезным будет ограничить доступ к финансовым операциям на устройствах детей", - добавил он.
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