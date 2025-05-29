https://1prime.ru/20250529/vucic-858038141.html
Вучич заявил, что обсуждал с Путиным сообщения о поставках оружия Киеву
Вучич заявил, что обсуждал с Путиным сообщения о поставках оружия Киеву - 29.05.2025, ПРАЙМ
Вучич заявил, что обсуждал с Путиным сообщения о поставках оружия Киеву
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 9 мая обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву, вопросом занимается | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T22:28+0300
2025-05-29T22:28+0300
2025-05-29T23:09+0300
политика
россия
белград
сербия
киев
александр вучич
владимир путин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83689/81/836898130_0:38:2417:1398_1920x0_80_0_0_11d689f0c37b7b092599c2025d6fd494.jpg
БЕЛГРАД, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 9 мая обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву, вопросом занимается совместная рабочая группа, в Службе внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщали о поставках Белградом Киеву боеприпасов, вопреки заявленному нейтралитету. Вучич во главе сербской делегации на Параде Победы посетил 9 мая Москву, где состоялась его встреча с российским лидером. "Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты", - заявил президент в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии. Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщило в четверг, что по поступающей информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" поставляют боеприпасы Киеву. Подчеркивается, что прикрытием для антироссийских действий "служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников". По его словам в сообщении СВР упоминается Чехия, с которой как конечным пользователем у сербского предприятия Jugoimport есть контракт на поставку 44 тысяч ракет для РСЗО "Град" калибра 122 миллиметра одного вида и 24 тысяч – другого, но разрешение на поставку не было выдано и ни одна из этих ракет не была доставлена заказчику. Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.
https://1prime.ru/20250528/vuchich-858001691.html
белград
сербия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83689/81/836898130_252:0:2165:1435_1920x0_80_0_0_9a9fe3dcf68bc1713dfe80d618c13fed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белград, сербия, киев, александр вучич, владимир путин, мид рф
Политика, РОССИЯ, БЕЛГРАД, СЕРБИЯ, Киев, Александр Вучич, Владимир Путин, МИД РФ
Вучич заявил, что обсуждал с Путиным сообщения о поставках оружия Киеву
Вучич заявил, что 9 мая обсуждал с Путиным информацию о поставках оружия Киеву
БЕЛГРАД, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 9 мая обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву, вопросом занимается совместная рабочая группа, в Службе внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщали о поставках Белградом Киеву боеприпасов, вопреки заявленному нейтралитету.
Вучич во главе сербской делегации на Параде Победы посетил 9 мая Москву, где состоялась его встреча с российским лидером.
"Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты", - заявил президент в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщило в четверг, что по поступающей информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" поставляют боеприпасы Киеву. Подчеркивается, что прикрытием для антироссийских действий "служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".
По его словам в сообщении СВР упоминается Чехия, с которой как конечным пользователем у сербского предприятия Jugoimport есть контракт на поставку 44 тысяч ракет для РСЗО "Град" калибра 122 миллиметра одного вида и 24 тысяч – другого, но разрешение на поставку не было выдано и ни одна из этих ракет не была доставлена заказчику.
Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.
Вучич назвал приоритетом Сербии развитие отношений в США