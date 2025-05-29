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СМИ: Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности - 29.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности
СМИ: Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности - 29.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности
Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности действия, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T12:46+0300
2025-05-29T12:46+0300
политика
мировая экономика
германия
украина
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фридрих мерц
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности действия, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Ранее в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались. "Частью сделки Мерца является финансирование украинских беспилотников большой дальности. По информации Welt из источников в правительстве, ещё в начале мая Украина обращалась к министерству обороны Германии с просьбой профинансировать так называемые беспилотники для нанесения ударов по объектам в глубине обороны противника типа "Барс" и АН-196, а также беспилотники типа Flamingo. Германия дала свое согласие на это", - пишет издание. По данным Welt, речь идёт о в общей сложности примерно 400 миллионах евро. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, германия, украина, рф, фридрих мерц, сергей лавров, нато
Политика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РФ, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО
12:46 29.05.2025
 
СМИ: Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности

Welt: Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности действия

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности действия, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Ранее в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
"Частью сделки Мерца является финансирование украинских беспилотников большой дальности. По информации Welt из источников в правительстве, ещё в начале мая Украина обращалась к министерству обороны Германии с просьбой профинансировать так называемые беспилотники для нанесения ударов по объектам в глубине обороны противника типа "Барс" и АН-196, а также беспилотники типа Flamingo. Германия дала свое согласие на это", - пишет издание.
По данным Welt, речь идёт о в общей сложности примерно 400 миллионах евро.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаМировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАРФФридрих МерцСергей ЛавровНАТО
 
 
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