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Курс юаня к рублю заметно снижается

Курс юаня к рублю заметно снижается - 29.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю заметно снижается

Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга заметно снижается, следует из данных Московской биржи. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T11:59+0300

2025-05-29T11:59+0300

2025-05-29T11:59+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга заметно снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск опускается на 12 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля. "Одним из основных драйверов укрепления национальной валюты стал пик налоговых выплат. Экспортеры формировали рублевую ликвидность для перечисления налогов в бюджет. При низком спросе на иностранную валюту рубль может укрепляться даже против фундаментальных факторов", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver. Для резких колебаний валютных курсов пока значимых оснований не видим, рассчитываем на то, что традиционное сжатие предложения после выплаты налогов будет компенсировано активизацией спекулятивных продаж ввиду улучшения внешнеполитического фона и ситуации на рынке нефти, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ.

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рынок, торги, владислав антонов, евгений локтюхов, bitriver, псб