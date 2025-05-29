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Курс юаня к рублю заметно снижается - 29.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250529/yuan-858019287.html
Курс юаня к рублю заметно снижается
Курс юаня к рублю заметно снижается - 29.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю заметно снижается
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга заметно снижается, следует из данных Московской биржи. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T11:59+0300
2025-05-29T11:59+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга заметно снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск опускается на 12 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля. "Одним из основных драйверов укрепления национальной валюты стал пик налоговых выплат. Экспортеры формировали рублевую ликвидность для перечисления налогов в бюджет. При низком спросе на иностранную валюту рубль может укрепляться даже против фундаментальных факторов", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver. Для резких колебаний валютных курсов пока значимых оснований не видим, рассчитываем на то, что традиционное сжатие предложения после выплаты налогов будет компенсировано активизацией спекулятивных продаж ввиду улучшения внешнеполитического фона и ситуации на рынке нефти, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ.
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рынок, торги, владислав антонов, евгений локтюхов, bitriver, псб
Экономика, Рынок, Торги, Владислав Антонов, Евгений Локтюхов, BitRiver, ПСБ
11:59 29.05.2025
 
Курс юаня к рублю заметно снижается

Курс юаня к рублю в первые часы торгов снижается до 10,90 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга заметно снижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск опускается на 12 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля.
"Одним из основных драйверов укрепления национальной валюты стал пик налоговых выплат. Экспортеры формировали рублевую ликвидность для перечисления налогов в бюджет. При низком спросе на иностранную валюту рубль может укрепляться даже против фундаментальных факторов", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
Для резких колебаний валютных курсов пока значимых оснований не видим, рассчитываем на то, что традиционное сжатие предложения после выплаты налогов будет компенсировано активизацией спекулятивных продаж ввиду улучшения внешнеполитического фона и ситуации на рынке нефти, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Юань открыл торги в четверг снижением
10:04
 
ЭкономикаРынокТоргиВладислав АнтоновЕвгений ЛоктюховBitRiverПСБ
 
 
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