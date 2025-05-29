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Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже второй день подряд

Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже второй день подряд - 29.05.2025, ПРАЙМ

Рубль уверенно растет против юаня на Московской бирже второй день подряд

Курс рубля в четверг уверенно растет против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта обновила минимум за два года, закрепляясь ниже... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T17:25+0300

2025-05-29T17:25+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг уверенно растет против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта обновила минимум за два года, закрепляясь ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.12 мск снижался на 12 копеек (-1,1%), до 10,89 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,84-10,97 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,81 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,237 против 7,186 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,26 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань в четверг на Мосбирже торгуется в ощутимом минусе по отношению к рублю второй день подряд, курс обновил минимум с мая 2023 года и закрепляется ниже ключевой отметки 11 рублей. "Локальную поддержку рублю могут оказывать котировки нефти, которые на сегодняшних торгах поднимались выше 65 долларов (за марку Brent). Кроме того, вероятно, продолжает оказывать определенную поддержку рублю фактор налогового периода (накануне банки провели крупные платежи в бюджет, и спрос на рубли сохраняется). Также на стороне рубля по-прежнему выступают относительно благоприятные ожидания инвесторов по дальнейшему прогрессу в геополитическом урегулировании", - комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Юаневая ставка денежного рынка опять ушла в отрицательную область и составляет -0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,1% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.14 мск снижалась на 1,6%, до 63,3 доллара за баррель сорта Brent, в течение дня поднималась до 65,47 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,5%, до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ В связи с геополитическим позитивом курс на время может задержаться ниже уровня 11 рублей за юань, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Спрос на российские акции и облигации увеличился на фоне улучшения геополитической обстановки, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вложения в рублевые активы могут идти в том числе за счет продажи иностранной валюты. Вероятно, в ближайшие сессии курс юаня на Мосбирже будет находиться в диапазоне 10,8–11 рублей", - оценивает он. В то же время текущие курсовые уровни уже сейчас являются крайне привлекательными для покупок валюты населением в преддверии сезона летних отпусков и для постепенного наращивания объемов импорта с учетом замедления инфляции в непродовольственных товарах, считает Кравченко из компании "Велес капитал". Данные факторы могут со временем усилить давление на рубль, добавляет он.

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рынок, торги, россия, рф, сша, юрий кравченко, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"