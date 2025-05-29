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Несертифицированные альтернативы детским автокреслам могут запретить
Несертифицированные альтернативы детским автокреслам могут запретить - 29.05.2025, ПРАЙМ
Несертифицированные альтернативы детским автокреслам могут запретить
Минтранс России предложил установить требования к допустимым в использовании детским автокреслам, запретить несертифицированные альтернативы, соответствующий... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T19:56+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минтранс России предложил установить требования к допустимым в использовании детским автокреслам, запретить несертифицированные альтернативы, соответствующий проект изменений в ПДД опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В части детских удерживающих устройств (систем) проблема заключается в распространении несертифицированных и потенциально опасных устройств, таких как адаптеры ремней безопасности и бескаркасные детские кресла… Вносимые изменения направлены на четкое определение разрешенных к использованию устройств и исключение возможности применения опасных альтернатив", - говорится в пояснительной записке к проекту. Уточняется, что сегодня в ПДД отсутствует требование о соответствии детских удерживающих устройств (систем) требованиям технического регламента требований к детским удерживающим системам определенных правилами ООН № 44. Изменения предусматривают запрет на использование лямок, гибких элементов с пряжками, адаптеров, фиксаторов, накладок на ремни безопасности и других аналогичных предметов, которые не являются детскими удерживающими системами (устройствами).
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
Несертифицированные альтернативы детским автокреслам могут запретить
Минтранс предложил запретить несертифицированные альтернативы детским автокреслам
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Минтранс России предложил установить требования к допустимым в использовании детским автокреслам, запретить несертифицированные альтернативы, соответствующий проект изменений в ПДД опубликован на портале
проектов нормативных правовых актов.
"В части детских удерживающих устройств (систем) проблема заключается в распространении несертифицированных и потенциально опасных устройств, таких как адаптеры ремней безопасности и бескаркасные детские кресла… Вносимые изменения направлены на четкое определение разрешенных к использованию устройств и исключение возможности применения опасных альтернатив", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Уточняется, что сегодня в ПДД отсутствует требование о соответствии детских удерживающих устройств (систем) требованиям технического регламента требований к детским удерживающим системам определенных правилами ООН № 44.
Изменения предусматривают запрет на использование лямок, гибких элементов с пряжками, адаптеров, фиксаторов, накладок на ремни безопасности и других аналогичных предметов, которые не являются детскими удерживающими системами (устройствами).
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