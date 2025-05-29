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Специалист научила, как увеличить зарплату до шестизначных цифр - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Специалист научила, как увеличить зарплату до шестизначных цифр
Специалист научила, как увеличить зарплату до шестизначных цифр - 29.05.2025, ПРАЙМ
Специалист научила, как увеличить зарплату до шестизначных цифр
При желании россияне могут увеличить свою зарплату до шестизначных цифр. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T02:02+0300
2025-05-29T02:02+0300
росстат
уровень зарплат
реальные зарплаты
повышение зарплаты
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. При желании россияне могут увеличить свою зарплату до шестизначных цифр. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.Эти суммы не так уж фантастичны - средняя зарплата в России по данным Росстата уже приблизилась к 90 тысячам рублей, а в крупных городах достигла упомянутых шестизначных отметок. Чтобы добиться повышения, нужно повышать квалификацию, получать дополнительные знания и навыки, которые востребованы на вашем рынке труда. Также стоит рассмотреть возможность смены работы или продвижение по карьерной лестнице внутри вашей компании."Обсудите повышение с руководством. Расскажите о ваших достижениях, вкладе в компанию, а не просто о том, что все подорожало и вы хотите зарабатывать больше. Подготовьтесь к разговору. Результаты работы должны измеряться фактами. Это конкретные достижения, которые как-то повлияли на финансовые показатели компании", - указала Лоикова.Развитие навыков ведения переговоров также окажется весьма полезным Есть случаи, когда сотрудник не был профессионалом в своем деле, но благодаря грамотному ведению переговоров смог в моменте получить хорошее продвижение.Еще один вариант начать зарабатывать больше - найти подработку."Так называемый поливорк очень развит. Во многих компаниях и отраслях люди совмещают две-три работы, чтобы выйти на новый уровень дохода, потому что зарплата в каких-то отраслях не растет либо нет таких вакансий", - рассказала эксперт.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
росстат, уровень зарплат, реальные зарплаты, повышение зарплаты
Росстат, уровень зарплат, реальные зарплаты, повышение зарплаты
02:02 29.05.2025
 
Специалист научила, как увеличить зарплату до шестизначных цифр

Эксперт Лоикова: увеличить зарплату до шестизначных цифр вполне реально

© Unsplash/Emil KalibradovБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Emil Kalibradov
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. При желании россияне могут увеличить свою зарплату до шестизначных цифр. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Эти суммы не так уж фантастичны - средняя зарплата в России по данным Росстата уже приблизилась к 90 тысячам рублей, а в крупных городах достигла упомянутых шестизначных отметок.
Чтобы добиться повышения, нужно повышать квалификацию, получать дополнительные знания и навыки, которые востребованы на вашем рынке труда. Также стоит рассмотреть возможность смены работы или продвижение по карьерной лестнице внутри вашей компании.
"Обсудите повышение с руководством. Расскажите о ваших достижениях, вкладе в компанию, а не просто о том, что все подорожало и вы хотите зарабатывать больше. Подготовьтесь к разговору. Результаты работы должны измеряться фактами. Это конкретные достижения, которые как-то повлияли на финансовые показатели компании", - указала Лоикова.
Развитие навыков ведения переговоров также окажется весьма полезным Есть случаи, когда сотрудник не был профессионалом в своем деле, но благодаря грамотному ведению переговоров смог в моменте получить хорошее продвижение.
Еще один вариант начать зарабатывать больше - найти подработку.
"Так называемый поливорк очень развит. Во многих компаниях и отраслях люди совмещают две-три работы, чтобы выйти на новый уровень дохода, потому что зарплата в каких-то отраслях не растет либо нет таких вакансий", - рассказала эксперт.
 
Росстатуровень зарплатреальные зарплатыповышение зарплаты
 
 
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