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Специалист научила, как увеличить зарплату до шестизначных цифр

Специалист научила, как увеличить зарплату до шестизначных цифр - 29.05.2025, ПРАЙМ

Специалист научила, как увеличить зарплату до шестизначных цифр

При желании россияне могут увеличить свою зарплату до шестизначных цифр. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T02:02+0300

2025-05-29T02:02+0300

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росстат

уровень зарплат

реальные зарплаты

повышение зарплаты

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. При желании россияне могут увеличить свою зарплату до шестизначных цифр. Как это сделать, агентству "Прайм" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.Эти суммы не так уж фантастичны - средняя зарплата в России по данным Росстата уже приблизилась к 90 тысячам рублей, а в крупных городах достигла упомянутых шестизначных отметок. Чтобы добиться повышения, нужно повышать квалификацию, получать дополнительные знания и навыки, которые востребованы на вашем рынке труда. Также стоит рассмотреть возможность смены работы или продвижение по карьерной лестнице внутри вашей компании."Обсудите повышение с руководством. Расскажите о ваших достижениях, вкладе в компанию, а не просто о том, что все подорожало и вы хотите зарабатывать больше. Подготовьтесь к разговору. Результаты работы должны измеряться фактами. Это конкретные достижения, которые как-то повлияли на финансовые показатели компании", - указала Лоикова.Развитие навыков ведения переговоров также окажется весьма полезным Есть случаи, когда сотрудник не был профессионалом в своем деле, но благодаря грамотному ведению переговоров смог в моменте получить хорошее продвижение.Еще один вариант начать зарабатывать больше - найти подработку."Так называемый поливорк очень развит. Во многих компаниях и отраслях люди совмещают две-три работы, чтобы выйти на новый уровень дохода, потому что зарплата в каких-то отраслях не растет либо нет таких вакансий", - рассказала эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстат, уровень зарплат, реальные зарплаты, повышение зарплаты