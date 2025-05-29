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"Встреча с Путиным". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского - 29.05.2025, ПРАЙМ
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"Встреча с Путиным". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского
"Встреча с Путиным". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского - 29.05.2025, ПРАЙМ
"Встреча с Путиным". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского
Владимир Зеленский стремится провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, с целью легитимизации собственной... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:28+0300
2025-05-29T10:58+0300
политика
украина
запад
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, с целью легитимизации собственной власти. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору."Одна из возможных причин — это дает Зеленскому реальную легитимность. Встреча Путина с Зеленским в таком формате, в присутствии Трампа, означает, что Россия признает президентство Зеленского", — написал Христофору в соцсети Х, подчеркнув, что Зеленский желает использовать эту встречу как наглядное доказательство того, что он является наилучшим вариантом для руководства Украиной, независимо от наличия или отсутствия выборов.Христофору заключил, что политические конкуренты и влиятельные силы на Украине, увидев Зеленского за столом переговоров с Трампом и Путиным, не станут настаивать на его отстранении или государственном перевороте.В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера с Зеленским теоретически возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей, достигнутых российской и украинской делегациями.В свою очередь, Трамп заявил о своей готовности провести совместную встречу с главой киевского режима и Путиным, если в этом возникнет необходимость.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году были отменены, что объяснялось введением военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский ранее заявлял, что выборы в текущих условиях являются несвоевременными. Путин отмечал, что, согласно предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и его спикер.
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украина, запад, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
10:28 29.05.2025 (обновлено: 10:58 29.05.2025)
 
"Встреча с Путиным". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского

Христофору: Зеленский стремится встретиться с Путиным, чтобы легитимизировать свою власть

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, с целью легитимизации собственной власти. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"Одна из возможных причин — это дает Зеленскому реальную легитимность. Встреча Путина с Зеленским в таком формате, в присутствии Трампа, означает, что Россия признает президентство Зеленского", — написал Христофору в соцсети Х, подчеркнув, что Зеленский желает использовать эту встречу как наглядное доказательство того, что он является наилучшим вариантом для руководства Украиной, независимо от наличия или отсутствия выборов.
Христофору заключил, что политические конкуренты и влиятельные силы на Украине, увидев Зеленского за столом переговоров с Трампом и Путиным, не станут настаивать на его отстранении или государственном перевороте.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера с Зеленским теоретически возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей, достигнутых российской и украинской делегациями.
В свою очередь, Трамп заявил о своей готовности провести совместную встречу с главой киевского режима и Путиным, если в этом возникнет необходимость.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году были отменены, что объяснялось введением военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский ранее заявлял, что выборы в текущих условиях являются несвоевременными. Путин отмечал, что, согласно предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и его спикер.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
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ПолитикаУКРАИНАЗАПАДДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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