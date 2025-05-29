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Женщина, потерявшая мать и дочь при крушении "Булгарии", получила 4 млн руб

Женщина, потерявшая мать и дочь при крушении "Булгарии", получила 4 млн руб - 29.05.2025, ПРАЙМ

Женщина, потерявшая мать и дочь при крушении "Булгарии", получила 4 млн руб

Женщине, потерявшей мать и дочь при крушении теплохода "Булгария" на Волге в 2011 году, присудили четыре миллиона рублей компенсации за моральный вред по иску к | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T07:33+0300

2025-05-29T07:33+0300

2025-05-29T07:33+0300

общество

россия

казань

татарстан

ространснадзор

верховный суд

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Женщине, потерявшей мать и дочь при крушении теплохода "Булгария" на Волге в 2011 году, присудили четыре миллиона рублей компенсации за моральный вред по иску к Ространснадзору и Российскому классификационному обществу, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, женщина в своем иске указала, что гибель ее 22-летнней дочери и 81-летней матери является для нее невосполнимой утратой, и она продолжает испытывать негативные переживания, обусловленные потерей близких людей. Иск удовлетворен частично. Потерпевшая просила взыскать с ответчиков по два миллиона рублей за каждого, что в сумме составляло восемь миллионов. "Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за счет средств казны Российской Федерации в пользу… (истца - ред.) в счет компенсации морального вреда - 3 000 000 (три миллиона) рублей… Взыскать с Федерального автономного учреждения "Российское классификационное общество" в счет компенсации морального вреда 1 000 000 (один миллион) рублей", - сказано в материалах. "Булгария", на которой должно было быть не более 156 человек, 9 июля 2011 года отправилась в двухдневный рейс по маршруту Казань-Болгар-Казань со 163 пассажирами и 38 членами экипажа на борту. Десятого июля около 12.30 по московскому времени судно, вышедшее из города Болгар в штормовую погоду, в считанные минуты затонула в трех километрах от берега на глубине 17-20 метров. Электроходу не хватило до спасительной мели, где его верхняя палуба осталась бы над водой, примерно 50 метров и нескольких секунд. С терпящего бедствие судна шлюпки спустить не удалось, были задействованы только два надувных плота. Мимо плавающих спасательных средств с уцелевшими людьми прошли сухогруз "Арбат" и буксир "Дунайский-66", которые не оказали помощи терпящим бедствие. Примерно через два часа оставшихся в живых пассажиров и членов экипажа "Булгарии" спас экипаж теплохода "Арабелла", следовавшего по тому же маршруту. Во время крушения из 201 человека, находившегося на борту судна, выжили только 79, погибли 122, в том числе 28 детей. Как установили следствие и суд, в навигацию 2011 года "Булгария" выполнила семь рейсов, практически в каждом происходили поломки. Восьмой, когда судно в условиях шторма шло лишь на одном двигателе, с неисправной осушительной системой, отказавшим в ходе рейса топливным насосом, со статическим правым креном и открытыми иллюминаторами, стал последним. Московский районный суд Казани 7 июля 2014 года приговорил гендиректора ООО "Аргоречтур" Светлану Инякину, старшего помощника "Булгарии" Рамиля Хаметова, начальника Казанского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора Ространснадзора Ирека Тимергазеева, бывшего главного госинспектора этого же отдела Владислава Семенова, старшего эксперта Камского филиала Росречрегистра Якова Ивашова к срокам от пяти до 11 лет колонии общего режима. Ивашов был освобожден в зале суда, поскольку ввиду возраста (65 лет) и назначенного наказания (пять лет) попал под амнистию. В результате рассмотрения дела в апелляционной инстанции коллегия Верховного суда Татарстана в апреле 2015 года смягчила наказание Инякиной, которой окончательно назначили 9,5 года лишения свободы, и ужесточила наказание Ивашову - до 5,5 года заключения. Ивашов был арестован и направлен к месту отбывания наказания. За неоказание помощи терпящим бедствие были также осуждены капитаны сухогруза "Арбат" Юрий Тучин и буксира "Дунайский-66" Александр Егоров. Им было назначено наказание в виде штрафов – 130 тысяч рублей и 190 тысяч рублей соответственно. В 2018 году главный фигурант дела Светлана Инякина, отбыв семь лет в СИЗО и колонии, вышла на свободу.

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общество , россия, казань, татарстан, ространснадзор, верховный суд