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Золото дешевеет на решении суда США по пошлинам
Золото дешевеет на решении суда США по пошлинам - 29.05.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на решении суда США по пошлинам
Стоимость золота снижается в четверг утром, инвесторы оценивают решение суда по международной торговле США касательно пошлин и комментарии Федеральной резервной | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T09:46+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром, инвесторы оценивают решение суда по международной торговле США касательно пошлин и комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) относительно состояния экономики страны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 24,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,73%, до 3 298,16 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро по состоянию на 9.33 мск дорожал на 0,72% - до 33,398 доллара за унцию. "Новости из США могут способствовать значительному снижению цен на золото на будущих сессиях", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). Суд по международной торговле США ранее постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их, следует из ее решения, с которым ознакомилось РИА Новости. Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%". Также в среду был опубликован протокол Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно документу, регулятор считает уместным проведение осторожной денежно-кредитной политики на фоне повышенной неопределенности в отношении торговой политики США.
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рынок, торги, сша, дональд трамп
Экономика, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп
Золото дешевеет на решении суда США по пошлинам
Стоимость золота снижается на решении суда США по пошлинам
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром, инвесторы оценивают решение суда по международной торговле США касательно пошлин и комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) относительно состояния экономики страны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 24,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,73%, до 3 298,16 доллара за тройскую унцию.
Июльский фьючерс на серебро по состоянию на 9.33 мск дорожал на 0,72% - до 33,398 доллара за унцию.
"Новости из США могут способствовать значительному снижению цен на золото на будущих сессиях", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale).
Суд по международной торговле США ранее постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их, следует из ее решения, с которым ознакомилось РИА Новости.
Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%".
Также в среду был опубликован протокол Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно документу, регулятор считает уместным проведение осторожной денежно-кредитной политики на фоне повышенной неопределенности в отношении торговой политики США.