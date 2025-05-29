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Золото перешло к росту после утреннего снижения
Золото перешло к росту после утреннего снижения - 29.05.2025, ПРАЙМ
Золото перешло к росту после утреннего снижения
Стоимость золота в четверг вечером вышла в плюс после снижения утром, свидетельствуют данные торгов. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T17:54+0300
2025-05-29T17:54+0300
2025-05-29T17:54+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером вышла в плюс после снижения утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.49 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,14 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,42%, до 3 336,54 доллара за тройскую унцию. Утром драгоценный металл дешевел примерно на 0,7%. Июльский фьючерс на серебро на 17.49 мск дорожал на 0,31% - до 33,263 доллара за унцию. В четверг инвесторы оценивали американскую макростатистику. ВВП США в первом квартале, согласно второй, промежуточной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала снижение американской экономики на 0,3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 24 мая выросло до 240 тысяч с уровня предыдущей недели в 226 тысяч, в то время как аналитики ждали значение на уровне 230 тысяч.
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рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Золото перешло к росту после утреннего снижения
Цена на золото вышла в плюс после снижения утром на 0,42%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером вышла в плюс после снижения утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.49 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,14 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,42%, до 3 336,54 доллара за тройскую унцию. Утром драгоценный металл дешевел примерно на 0,7%.
Июльский фьючерс на серебро на 17.49 мск дорожал на 0,31% - до 33,263 доллара за унцию.
В четверг инвесторы оценивали американскую макростатистику. ВВП США в первом квартале, согласно второй, промежуточной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала снижение американской экономики на 0,3%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 24 мая выросло до 240 тысяч с уровня предыдущей недели в 226 тысяч, в то время как аналитики ждали значение на уровне 230 тысяч.
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