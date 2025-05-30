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Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию

Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию - 30.05.2025, ПРАЙМ

Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию

Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, относительно ее визита в Россию и не станет... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T05:02+0300

2025-05-30T05:02+0300

2025-05-30T05:02+0300

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ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, относительно ее визита в Россию и не станет комментировать его, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу. "Мы осведомлены относительно сообщений администрации президента России, что 29 мая прошла встреча супруги бывшего премьер-министра Абэ Акиэ Абэ и президента России (Владимира – ред.) Путина. Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос", - добавил он.

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мировая экономика, россия, токио, япония, синдзо абэ, владимир путин, дмитрий песков, большой театр