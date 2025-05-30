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Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию
Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию - 30.05.2025, ПРАЙМ
Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию
Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, относительно ее визита в Россию и не станет... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T05:02+0300
2025-05-30T05:02+0300
экономика
мировая экономика
россия
токио
япония
синдзо абэ
владимир путин
дмитрий песков
большой театр
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ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, относительно ее визита в Россию и не станет комментировать его, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу. "Мы осведомлены относительно сообщений администрации президента России, что 29 мая прошла встреча супруги бывшего премьер-министра Абэ Акиэ Абэ и президента России (Владимира – ред.) Путина. Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос", - добавил он.
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мировая экономика, россия, токио, япония, синдзо абэ, владимир путин, дмитрий песков, большой театр
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, Токио, ЯПОНИЯ, Синдзо Абэ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большой театр
05:02 30.05.2025
 
Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию

Премьер Японии Хаяси: правительство не контактировало с вдовой экс-премьера Абэ

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ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, относительно ее визита в Россию и не станет комментировать его, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу.
"Мы осведомлены относительно сообщений администрации президента России, что 29 мая прошла встреча супруги бывшего премьер-министра Абэ Акиэ Абэ и президента России (Владимира – ред.) Путина. Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос", - добавил он.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯТокиоЯПОНИЯСиндзо АбэВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшой театр
 
 
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