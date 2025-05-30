https://1prime.ru/20250530/abe-858040976.html
Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию
Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию - 30.05.2025, ПРАЙМ
Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию
Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, относительно ее визита в Россию и не станет... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T05:02+0300
2025-05-30T05:02+0300
2025-05-30T05:02+0300
экономика
мировая экономика
россия
токио
япония
синдзо абэ
владимир путин
дмитрий песков
большой театр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858040976.jpg?1748570526
ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, относительно ее визита в Россию и не станет комментировать его, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу.
"Мы осведомлены относительно сообщений администрации президента России, что 29 мая прошла встреча супруги бывшего премьер-министра Абэ Акиэ Абэ и президента России (Владимира – ред.) Путина. Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос", - добавил он.
токио
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, токио, япония, синдзо абэ, владимир путин, дмитрий песков, большой театр
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, Токио, ЯПОНИЯ, Синдзо Абэ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большой театр
Правительство Японии не комментировало визит Акиэ Абэ в Россию
Премьер Японии Хаяси: правительство не контактировало с вдовой экс-премьера Абэ
ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, относительно ее визита в Россию и не станет комментировать его, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу.
"Мы осведомлены относительно сообщений администрации президента России, что 29 мая прошла встреча супруги бывшего премьер-министра Абэ Акиэ Абэ и президента России (Владимира – ред.) Путина. Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос", - добавил он.