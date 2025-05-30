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Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в I квартале составила 26,9 млрд рублей

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в I квартале составила 26,9 млрд рублей - 30.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в I квартале составила 26,9 млрд рублей

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 26,9 миллиарда рублей против 1,1 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T14:03+0300

2025-05-30T14:03+0300

2025-05-30T14:03+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 26,9 миллиарда рублей против 1,1 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. "Чистая прибыль группы "Аэрофлот" за первый квартал 2025 года составила 26 878 млн руб. по сравнению с 1 109 млн руб. за первый квартал прошлого года. При этом оба показателя содержат эффект курсовой переоценки, а также ряд других единоразовых эффектов", - говорится в сообщении. Поясняется, что на показатель чистой прибыли оказала влияние, в частности, положительная валютная переоценка в размере 26,9 миллиарда рублей. Скорректированный чистый убыток группы за первый квартал 2025 года составил 3,4 миллиарда рублей против скорректированной прибыли в 6,5 миллиарда рублей за аналогичный период 2024 года. Выручка группы "Аэрофлот" в январе-марте 2025 года выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 190 миллиардов рублей. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 10,8%, до 177 миллиардов рублей, что связано преимущественно с изменением доходных ставок и ростом пассажирооборота. Общий долг по состоянию на 31 марта 2025 года снизился на 12,0% по сравнению с показателем на 31 декабря 2024 года и составил 619 миллиардов рублей. Динамика обусловлена снижением обязательств по аренде на 13,3% на фоне укрепления курса рубля к доллару США. Сумма кредитной задолженности (банковский долг и задолженность по облигациям) увеличилась на 2,9%, до 46 миллиардов рублей.

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бизнес, россия, сша, аэрофлот