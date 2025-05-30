Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в I квартале составила 26,9 млрд рублей - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/aeroflot-858054472.html
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в I квартале составила 26,9 млрд рублей
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в I квартале составила 26,9 млрд рублей - 30.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в I квартале составила 26,9 млрд рублей
Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 26,9 миллиарда рублей против 1,1 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T14:03+0300
2025-05-30T14:03+0300
экономика
бизнес
россия
сша
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 26,9 миллиарда рублей против 1,1 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. "Чистая прибыль группы "Аэрофлот" за первый квартал 2025 года составила 26 878 млн руб. по сравнению с 1 109 млн руб. за первый квартал прошлого года. При этом оба показателя содержат эффект курсовой переоценки, а также ряд других единоразовых эффектов", - говорится в сообщении. Поясняется, что на показатель чистой прибыли оказала влияние, в частности, положительная валютная переоценка в размере 26,9 миллиарда рублей. Скорректированный чистый убыток группы за первый квартал 2025 года составил 3,4 миллиарда рублей против скорректированной прибыли в 6,5 миллиарда рублей за аналогичный период 2024 года. Выручка группы "Аэрофлот" в январе-марте 2025 года выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 190 миллиардов рублей. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 10,8%, до 177 миллиардов рублей, что связано преимущественно с изменением доходных ставок и ростом пассажирооборота. Общий долг по состоянию на 31 марта 2025 года снизился на 12,0% по сравнению с показателем на 31 декабря 2024 года и составил 619 миллиардов рублей. Динамика обусловлена снижением обязательств по аренде на 13,3% на фоне укрепления курса рубля к доллару США. Сумма кредитной задолженности (банковский долг и задолженность по облигациям) увеличилась на 2,9%, до 46 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20250530/minvostokrazvitiya-858047791.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, Аэрофлот
14:03 30.05.2025
 
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в I квартале составила 26,9 млрд рублей

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в I квартале составила 26,9 миллиарда рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 26,9 миллиарда рублей против 1,1 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
"Чистая прибыль группы "Аэрофлот" за первый квартал 2025 года составила 26 878 млн руб. по сравнению с 1 109 млн руб. за первый квартал прошлого года. При этом оба показателя содержат эффект курсовой переоценки, а также ряд других единоразовых эффектов", - говорится в сообщении.
Поясняется, что на показатель чистой прибыли оказала влияние, в частности, положительная валютная переоценка в размере 26,9 миллиарда рублей. Скорректированный чистый убыток группы за первый квартал 2025 года составил 3,4 миллиарда рублей против скорректированной прибыли в 6,5 миллиарда рублей за аналогичный период 2024 года.
Выручка группы "Аэрофлот" в январе-марте 2025 года выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 190 миллиардов рублей. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 10,8%, до 177 миллиардов рублей, что связано преимущественно с изменением доходных ставок и ростом пассажирооборота.
Общий долг по состоянию на 31 марта 2025 года снизился на 12,0% по сравнению с показателем на 31 декабря 2024 года и составил 619 миллиардов рублей. Динамика обусловлена снижением обязательств по аренде на 13,3% на фоне укрепления курса рубля к доллару США. Сумма кредитной задолженности (банковский долг и задолженность по облигациям) увеличилась на 2,9%, до 46 миллиардов рублей.
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
"Аэрофлот" увеличил количество билетов на Дальний Восток по плоским тарифам
10:37
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШААэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала