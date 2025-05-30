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Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год - 30.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250530/aeroflot-858060241.html
Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год - 30.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2024 года из расчета 5,27 рубля на акцию, выплаты могут стать первыми за шесть лет... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T16:33+0300
2025-05-30T16:33+0300
экономика
аэрофлот
бизнес
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2024 года из расчета 5,27 рубля на акцию, выплаты могут стать первыми за шесть лет - в последний раз дивиденды были по итогам 2018 года, следует из сообщения крупнейшей российской авиакомпании. "Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплату дивидендов акционерам. Держатели акций получат выплаты из расчета 5,27 рубля на одну акцию после утверждения ГОСА", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" в марте текущего года обновил дивидендную политику, повысив целевой уровень выплат с 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства РФ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2024 году составила 55 миллиардов рублей против убытка в 14 миллиардов рублей годом ранее. "Решение принято на основе новой дивидендной политики, которая предполагает целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, в размере 50% от скорректированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности", - поясняет "Аэрофлот". "В соответствии с российским законодательством размер выплаты ограничен прибылью по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с учетом незначительных отчислений для увеличения размера резервного фонда. Таким образом, компания распределяет чистую прибыль по РСБУ практически в полном объеме. Держатели акций в случае утверждения рекомендации годовым общим собранием акционеров, запланированным на 30 июня 2025 года, получат выплаты впервые с 2019 года", - уточняет компания. Согласно расчетам РИА Новости, в результате она может направить на дивиденды за 2024 год почти 21 миллиард рублей. Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за тот год составила 21,96 миллиарда рублей. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
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аэрофлот, бизнес
Экономика, Аэрофлот, Бизнес
16:33 30.05.2025
 
Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды в 5,27 рубля на акцию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2024 года из расчета 5,27 рубля на акцию, выплаты могут стать первыми за шесть лет - в последний раз дивиденды были по итогам 2018 года, следует из сообщения крупнейшей российской авиакомпании.
"Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплату дивидендов акционерам. Держатели акций получат выплаты из расчета 5,27 рубля на одну акцию после утверждения ГОСА", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" в марте текущего года обновил дивидендную политику, повысив целевой уровень выплат с 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства РФ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2024 году составила 55 миллиардов рублей против убытка в 14 миллиардов рублей годом ранее.
"Решение принято на основе новой дивидендной политики, которая предполагает целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, в размере 50% от скорректированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности", - поясняет "Аэрофлот".
"В соответствии с российским законодательством размер выплаты ограничен прибылью по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с учетом незначительных отчислений для увеличения размера резервного фонда. Таким образом, компания распределяет чистую прибыль по РСБУ практически в полном объеме. Держатели акций в случае утверждения рекомендации годовым общим собранием акционеров, запланированным на 30 июня 2025 года, получат выплаты впервые с 2019 года", - уточняет компания.
Согласно расчетам РИА Новости, в результате она может направить на дивиденды за 2024 год почти 21 миллиард рублей. Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за тот год составила 21,96 миллиарда рублей.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
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