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В АКРА рассказали о поступлении от туристического налога в 2025 году - 30.05.2025, ПРАЙМ
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В АКРА рассказали о поступлении от туристического налога в 2025 году
В АКРА рассказали о поступлении от туристического налога в 2025 году - 30.05.2025, ПРАЙМ
В АКРА рассказали о поступлении от туристического налога в 2025 году
Объем поступлений от туристического налога в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 4,2 миллиарда рублей, 1,2 миллиарда из которых поступит в бюджет... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:32+0300
2025-05-30T06:32+0300
бизнес
экономика
россия
санкт-петербург
краснодарский край
москва
акра
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Объем поступлений от туристического налога в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 4,2 миллиарда рублей, 1,2 миллиарда из которых поступит в бюджет Санкт-Петербурга, еще 900 миллионов - в муниципалитеты Краснодарского края, подсчитал для РИА Новости руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Плательщики налога - организации и физические лица, оказывающие услуги по временному размещению. Максимальная ставка налога в этом году составляет 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 2% в следующем, затем до 3% в 2027 году, до 4% в 2028 году и до 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога - 100 рублей в сутки. "По данным Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, на 1 мая указанный вид налоговых поступлений фигурирует в отчетности 69 субъектов. Утвержденный на 1 мая объем поступлений по итогам 2025 года ожидается на уровне 4,2 миллиарда рублей. При этом ожидается, что 1,2 миллиарда рублей (или 28% от общего объема) поступит в бюджет Санкт-Петербурга, еще 0,9 миллиарда рублей (22%) – в муниципальные бюджеты Краснодарского края (примерно половина ожидаемой суммы (0,5 миллиарда рублей) придется на город-курорт Сочи)", - сообщил Цыпкин. Он добавил, что 400 миллионов рублей (9%) планируется собрать в Ставропольском крае, еще по 200 миллионов рублей (по 5%) - в Калининградской области и Алтайском крае. "Иными словами, 70% запланированных регионами поступлений приходится на пять субъектов. На муниципалитеты оставшихся субъектов придется в совокупности 1,3 миллиарда рублей", - уточнил Цыпкин. Лидерами по сбору туристического налога за январь-апрель текущего года стали Краснодарский край, где уже получено 255 миллионов рублей, и Санкт-Петербург – 163 миллиона рублей, сообщил он. В Ставропольском крае поступления составили 121 миллион рублей. В Алтайском крае и "Сириусе" - по 41 миллиону рублей. "Тем не менее мы ожидаем, что большая часть поступлений по туристическому налогу придется на летний сезон", - подчеркнул Цыпкин. "Туристический налог, по нашему мнению, является достаточно точечным сбором, способным оказать положительное влияние на бюджеты отдельных муниципалитетов, где зачастую невысокая доля налоговых и неналоговых доходов в составе совокупных доходов (в отличие от большинства региональных бюджетов). Однако в масштабах региональных бюджетов такие сборы невелики. Даже принимая во внимание, что ставку со временем увеличат с 1 до 5%, совокупные сборы для большинства субъектов останутся незначительными", - заключил он.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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бизнес, россия, санкт-петербург, краснодарский край, москва, акра
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Краснодарский край, МОСКВА, АКРА
06:32 30.05.2025
 
В АКРА рассказали о поступлении от туристического налога в 2025 году

АКРА: туристический налог в 2025 году поступит в бюджет Петербурга и Краснодарского края

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Объем поступлений от туристического налога в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 4,2 миллиарда рублей, 1,2 миллиарда из которых поступит в бюджет Санкт-Петербурга, еще 900 миллионов - в муниципалитеты Краснодарского края, подсчитал для РИА Новости руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Плательщики налога - организации и физические лица, оказывающие услуги по временному размещению. Максимальная ставка налога в этом году составляет 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 2% в следующем, затем до 3% в 2027 году, до 4% в 2028 году и до 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога - 100 рублей в сутки.
"По данным Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, на 1 мая указанный вид налоговых поступлений фигурирует в отчетности 69 субъектов. Утвержденный на 1 мая объем поступлений по итогам 2025 года ожидается на уровне 4,2 миллиарда рублей. При этом ожидается, что 1,2 миллиарда рублей (или 28% от общего объема) поступит в бюджет Санкт-Петербурга, еще 0,9 миллиарда рублей (22%) – в муниципальные бюджеты Краснодарского края (примерно половина ожидаемой суммы (0,5 миллиарда рублей) придется на город-курорт Сочи)", - сообщил Цыпкин.
Он добавил, что 400 миллионов рублей (9%) планируется собрать в Ставропольском крае, еще по 200 миллионов рублей (по 5%) - в Калининградской области и Алтайском крае. "Иными словами, 70% запланированных регионами поступлений приходится на пять субъектов. На муниципалитеты оставшихся субъектов придется в совокупности 1,3 миллиарда рублей", - уточнил Цыпкин.
Лидерами по сбору туристического налога за январь-апрель текущего года стали Краснодарский край, где уже получено 255 миллионов рублей, и Санкт-Петербург – 163 миллиона рублей, сообщил он. В Ставропольском крае поступления составили 121 миллион рублей. В Алтайском крае и "Сириусе" - по 41 миллиону рублей. "Тем не менее мы ожидаем, что большая часть поступлений по туристическому налогу придется на летний сезон", - подчеркнул Цыпкин.
"Туристический налог, по нашему мнению, является достаточно точечным сбором, способным оказать положительное влияние на бюджеты отдельных муниципалитетов, где зачастую невысокая доля налоговых и неналоговых доходов в составе совокупных доходов (в отличие от большинства региональных бюджетов). Однако в масштабах региональных бюджетов такие сборы невелики. Даже принимая во внимание, что ставку со временем увеличат с 1 до 5%, совокупные сборы для большинства субъектов останутся незначительными", - заключил он.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКраснодарский крайМОСКВААКРА
 
 
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