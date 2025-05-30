https://1prime.ru/20250530/atlantic-858044041.html

СМИ: США не планируют направлять делегацию на переговоры в Стамбуле

СМИ: США не планируют направлять делегацию на переговоры в Стамбуле - 30.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: США не планируют направлять делегацию на переговоры в Стамбуле

США не планируют направлять делегацию на вероятные переговоры между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле, сообщает журнал Atlantic. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T08:51+0300

2025-05-30T08:51+0300

2025-05-30T08:51+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. США не планируют направлять делегацию на вероятные переговоры между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле, сообщает журнал Atlantic. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. "США не планируют направлять делегацию", - говорится в сообщении журнала. При этом, как отмечает Atlantic, президент США Дональд Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования на Украине. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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украина, стамбул, рф, владимир мединский, сергей лавров, дональд трамп