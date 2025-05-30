https://1prime.ru/20250530/atr--858052856.html
Фондовые индексы АТР в основном сократились
Фондовые индексы АТР в основном сократились - 30.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном сократились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились на фоне торговой неопределенности в США, свидетельствуют... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T13:12+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились на фоне торговой неопределенности в США, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47% - до 3 347,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,06%, до 1 971,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,2%, до 23 289,77 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,84% - до 2 697,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,3%, до 8 434,7 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 1,22%, до 37 965,1 пункта. Инвесторы в целом были склонны уходить от риска в пятницу на фоне неопределенности в торговой политике в Штатах. Так, апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин, которые ранее были признаны незаконными торговым судом. Вместе с тем индексы АТР показали рост в мае, в том числе Hang Seng, KOSPI и Nikkei 225 прибавили больше 5%. Инвесторы отреагировали и на макростатистику. Так, промышленное производство в Южной Корее в апреле снизилось на 0,9% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%, в годовом выражении рост составил 4,9%, ожидалось увеличение на 4%. Розничные продажи в стране в апреле снизились на 0,9% к марту. Розничные продажи в Австралии в апреле сократились на 0,1% в месячном выражении, тогда как аналитики ждали роста на 0,3% к марту. Безработица в Японии в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 2,5%. Промышленное производство в Японии в апреле к марту снизилось на 0,9%, ожидалось снижение на 1,4%, годовой рост составил 0,7%. Розничные продажи в Японии в апреле выросли на 3,3% год к году при прогнозе роста на 3,1%, в месячном выражении рост составил 0,5%.
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рынок, торги, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, сша, дональд трамп, kospi, nikkei 225, shenzhen composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, Дональд Трамп, KOSPI, Nikkei 225, Shenzhen Composite
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились на фоне торговой неопределенности в США, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47% - до 3 347,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,06%, до 1 971,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,2%, до 23 289,77 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,84% - до 2 697,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,3%, до 8 434,7 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 1,22%, до 37 965,1 пункта.
Инвесторы в целом были склонны уходить от риска в пятницу на фоне неопределенности в торговой политике в Штатах. Так, апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин, которые ранее были признаны незаконными торговым судом.
Вместе с тем индексы АТР показали рост в мае, в том числе Hang Seng, KOSPI и Nikkei 225 прибавили больше 5%.
Инвесторы отреагировали и на макростатистику. Так, промышленное производство в Южной Корее в апреле снизилось на 0,9% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%, в годовом выражении рост составил 4,9%, ожидалось увеличение на 4%. Розничные продажи в стране в апреле снизились на 0,9% к марту.
Розничные продажи в Австралии в апреле сократились на 0,1% в месячном выражении, тогда как аналитики ждали роста на 0,3% к марту.
Безработица в Японии в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 2,5%. Промышленное производство в Японии в апреле к марту снизилось на 0,9%, ожидалось снижение на 1,4%, годовой рост составил 0,7%. Розничные продажи в Японии в апреле выросли на 3,3% год к году при прогнозе роста на 3,1%, в месячном выражении рост составил 0,5%.
Фондовые индексы АТР в основном снижаются на неопределенности