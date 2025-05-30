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Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн
Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн - 30.05.2025, ПРАЙМ
Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн
Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, следует из ответа Центрального Банка России на обращение первого зампреда комитета Госдумы по | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T01:19+0300
2025-05-30T01:19+0300
финансы
банки
россия
дмитрий гусев
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858039735.jpg?1748557143
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, следует из ответа Центрального Банка России на обращение первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия - За правду"), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Гусев направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов. Депутат Госдумы предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа. "Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты её модернизации", - сказано в ответе. В документе также сообщается, что в Банк России поступают предложения по модернизации оборотной стороны банкноты 100 рублей выпуска 2022 года, в частности о замене изображения карты России на изображение карты Центрального федерального округа, которому посвящена оборотная сторона данной банкноты. "Центральный банк прислушался к нашему предложению и уже рассматривает варианты модернизации 100-рублевой банкноты. Включение новых регионов России в дизайн — это важный шаг. Который символизирует единство нашей страны и отражает её актуальные границы. Это и знак уважения к нашей истории, и людям, живущим в этих регионах", - сказал Гусев РИА Новости. Депутат подчеркнул, что обновленная банкнота станет гордостью для всех россиян. Политик уточнил, что старые купюры будут постепенно заменяться по мере износа, как он и предлагал ранее, а новые регионы России "найдут свое место в дизайне при очередной доработке".
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192
40
192
40
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4.7
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40
финансы, банки, россия, дмитрий гусев, эльвира набиуллина
Финансы, Банки, РОССИЯ, Дмитрий Гусев, Эльвира Набиуллина
01:19 30.05.2025
 
Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн

Банкнота номиналом в сто рублей может получить обновленный дизайн

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, следует из ответа Центрального Банка России на обращение первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия - За правду"), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Гусев направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов. Депутат Госдумы предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа.
"Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты её модернизации", - сказано в ответе.
В документе также сообщается, что в Банк России поступают предложения по модернизации оборотной стороны банкноты 100 рублей выпуска 2022 года, в частности о замене изображения карты России на изображение карты Центрального федерального округа, которому посвящена оборотная сторона данной банкноты.
"Центральный банк прислушался к нашему предложению и уже рассматривает варианты модернизации 100-рублевой банкноты. Включение новых регионов России в дизайн — это важный шаг. Который символизирует единство нашей страны и отражает её актуальные границы. Это и знак уважения к нашей истории, и людям, живущим в этих регионах", - сказал Гусев РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что обновленная банкнота станет гордостью для всех россиян. Политик уточнил, что старые купюры будут постепенно заменяться по мере износа, как он и предлагал ранее, а новые регионы России "найдут свое место в дизайне при очередной доработке".
 
ФинансыБанкиРОССИЯДмитрий ГусевЭльвира Набиуллина
 
 
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