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Бензин Аи-95 на Петербургской бирже подешевел на 1,99%
Бензин Аи-95 на Петербургской бирже подешевел на 1,99% - 30.05.2025, ПРАЙМ
Бензин Аи-95 на Петербургской бирже подешевел на 1,99%
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже, несмотря на старт сезона повышенного спроса на нефтепродукты, за май снизилась на 1,99%, цена на летнее... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T15:51+0300
2025-05-30T15:51+0300
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энергетика
рынок
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже, несмотря на старт сезона повышенного спроса на нефтепродукты, за май снизилась на 1,99%, цена на летнее дизельное топливо - на 3,18%, при этом бензин Аи-92 подорожал на 0,64%, следует из материалов торгов. При этом на последних торгах месяца марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,45% - до 57 133 рублей за тонну. А цена на Аи-95 снизилась на 0,29% - до 60 713 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива в пятницу опустилась на 0,05% - до 58 663 рублей за тонну. Тонна мазута по итогам торговой сессии подешевела на 0,44%, до 17 486 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 5,17%, до 16 411 рублей. При этом авиакеросин вырос в цене на 0,28% - до 70 906 рублей за тонну. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
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рынок
Бензин Аи-95 на Петербургской бирже подешевел на 1,99%
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже за май снизилась на 1,99%
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже, несмотря на старт сезона повышенного спроса на нефтепродукты, за май снизилась на 1,99%, цена на летнее дизельное топливо - на 3,18%, при этом бензин Аи-92 подорожал на 0,64%, следует из материалов торгов.
При этом на последних торгах месяца марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,45% - до 57 133 рублей за тонну. А цена на Аи-95 снизилась на 0,29% - до 60 713 рублей за тонну.
Стоимость дизельного топлива в пятницу опустилась на 0,05% - до 58 663 рублей за тонну.
Тонна мазута по итогам торговой сессии подешевела на 0,44%, до 17 486 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 5,17%, до 16 411 рублей. При этом авиакеросин вырос в цене на 0,28% - до 70 906 рублей за тонну.
Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал за неделю