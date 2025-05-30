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Безработица в Японии осталась на уровне марта в 2,5%

Безработица в Японии осталась на уровне марта в 2,5% - 30.05.2025, ПРАЙМ

Безработица в Японии осталась на уровне марта в 2,5%

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле осталась на уровне марта в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T07:48+0300

2025-05-30T07:48+0300

2025-05-30T07:48+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле осталась на уровне марта в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Число безработных в стране в апреле составило 1,88 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,6%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,79 миллиона человек, сократившись на 660 тысяч (на 1,6%) в годовом выражении.

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мировая экономика, япония, москва