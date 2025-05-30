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СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов
СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов - 30.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов
Решение американского суда о приостановке действия импортных пошлин, введенных по указу президента Дональда Трампа, может привести к потере около двух... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T15:44+0300
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ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. Решение американского суда о приостановке действия импортных пошлин, введенных по указу президента Дональда Трампа, может привести к потере около двух триллионов долларов в доходной части бюджета США в течение следующего десятилетия, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на оценки авторитетных американских экономистов. "Бюджетные поступления могут сократиться примерно на два триллиона долларов за 10 лет", - приводит агентство результаты анализа экспертов Йельской бюджетной лаборатории. Согласно этим данным, такая потеря способна сорвать финансирование масштабной налоговой реформы Трампа, требующей одобрения конгресса. Накануне суд отменил действие пошлин, сославшись на превышение полномочий в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), что уже вызвало апелляцию со стороны администрации. "Если это решение останется в силе, оно устранит пошлины, которые могли приносить почти 200 миллиардов долларов в год", - цитирует агентство расчёты Goldman Sachs и Citigroup. По мнению аналитиков, даже временная приостановка пошлин способна осложнить реализацию фискальной повестки Белого дома и усугубить проблему дефицита бюджета.
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мировая экономика, вашингтон, сша, дональд трамп, goldman sachs, citigroup
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Goldman Sachs, Citigroup
СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов
Bloomberg: решение о приостановке импортных пошлин может привести США к потере $2 трлн
ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ.
Решение американского суда о приостановке действия импортных пошлин, введенных по указу президента Дональда Трампа, может привести к потере около двух триллионов долларов в доходной части бюджета США в течение следующего десятилетия, передает в четверг агентство Bloomberg
со ссылкой на оценки авторитетных американских экономистов.
"Бюджетные поступления могут сократиться примерно на два триллиона долларов за 10 лет", - приводит агентство результаты анализа экспертов Йельской бюджетной лаборатории.
Согласно этим данным, такая потеря способна сорвать финансирование масштабной налоговой реформы Трампа, требующей одобрения конгресса. Накануне суд отменил действие пошлин, сославшись на превышение полномочий в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), что уже вызвало апелляцию со стороны администрации.
"Если это решение останется в силе, оно устранит пошлины, которые могли приносить почти 200 миллиардов долларов в год", - цитирует агентство расчёты Goldman Sachs и Citigroup.
По мнению аналитиков, даже временная приостановка пошлин способна осложнить реализацию фискальной повестки Белого дома и усугубить проблему дефицита бюджета.
Суд в США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин