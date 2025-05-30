Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/bloomberg-858057474.html
СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов
СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов - 30.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов
Решение американского суда о приостановке действия импортных пошлин, введенных по указу президента Дональда Трампа, может привести к потере около двух... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T15:44+0300
2025-05-30T15:44+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
сша
дональд трамп
goldman sachs
citigroup
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. Решение американского суда о приостановке действия импортных пошлин, введенных по указу президента Дональда Трампа, может привести к потере около двух триллионов долларов в доходной части бюджета США в течение следующего десятилетия, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на оценки авторитетных американских экономистов. "Бюджетные поступления могут сократиться примерно на два триллиона долларов за 10 лет", - приводит агентство результаты анализа экспертов Йельской бюджетной лаборатории. Согласно этим данным, такая потеря способна сорвать финансирование масштабной налоговой реформы Трампа, требующей одобрения конгресса. Накануне суд отменил действие пошлин, сославшись на превышение полномочий в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), что уже вызвало апелляцию со стороны администрации. "Если это решение останется в силе, оно устранит пошлины, которые могли приносить почти 200 миллиардов долларов в год", - цитирует агентство расчёты Goldman Sachs и Citigroup. По мнению аналитиков, даже временная приостановка пошлин способна осложнить реализацию фискальной повестки Белого дома и усугубить проблему дефицита бюджета.
https://1prime.ru/20250529/court-858038326.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_23b17bdcef6e4391f606ba7e5bd07a9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, вашингтон, сша, дональд трамп, goldman sachs, citigroup
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Goldman Sachs, Citigroup
15:44 30.05.2025
 
СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов

Bloomberg: решение о приостановке импортных пошлин может привести США к потере $2 трлн

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© fotolia.com / Tupungato
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. Решение американского суда о приостановке действия импортных пошлин, введенных по указу президента Дональда Трампа, может привести к потере около двух триллионов долларов в доходной части бюджета США в течение следующего десятилетия, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на оценки авторитетных американских экономистов.
"Бюджетные поступления могут сократиться примерно на два триллиона долларов за 10 лет", - приводит агентство результаты анализа экспертов Йельской бюджетной лаборатории.
Согласно этим данным, такая потеря способна сорвать финансирование масштабной налоговой реформы Трампа, требующей одобрения конгресса. Накануне суд отменил действие пошлин, сославшись на превышение полномочий в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), что уже вызвало апелляцию со стороны администрации.
"Если это решение останется в силе, оно устранит пошлины, которые могли приносить почти 200 миллиардов долларов в год", - цитирует агентство расчёты Goldman Sachs и Citigroup.
По мнению аналитиков, даже временная приостановка пошлин способна осложнить реализацию фискальной повестки Белого дома и усугубить проблему дефицита бюджета.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Суд в США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин
Вчера, 22:43
 
ЭкономикаМировая экономикаВАШИНГТОНСШАДональд ТрампGoldman SachsCitigroup
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала