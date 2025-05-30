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В США началась процедура снятия санкций с Чемезова, сообщил источник
В США началась процедура снятия санкций с Чемезова, сообщил источник - 30.05.2025, ПРАЙМ
В США началась процедура снятия санкций с Чемезова, сообщил источник
На сайте министерства юстиции США опубликован документ, согласно которому американская компания Rathmell Short LLP в качестве иноагента будет консультировать... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T16:10+0300
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. На сайте министерства юстиции США опубликован документ, согласно которому американская компания Rathmell Short LLP в качестве иноагента будет консультировать Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США, как пояснил РИА Новости источник, близкий к "Ростеху", это может быть связано с планами Соединенных Штатов по снятию санкций и ведению совместного бизнеса. "Оказывать содействие в выходе на представителей власти США касательно будущих и/или текущих юридических или административных процедур на территории США", - говорится в документе, где объясняется характер услуг, которые будет оказывать компания. "Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации", - сказал РИА Новости источник, близкий к "Ростеху". По словам другого источника в госструктурах, на документе, с которым ему удалось ознакомиться, стоит подпись не Чемезова, а консультанта и лоббиста, близкого к президенту США Дональду Трампу. "Можно предположить, что со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса", - добавил источник.
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мировая экономика, сша, москва, вашингтон, сергей чемезов, дональд трамп, ростех
Мировая экономика, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Сергей Чемезов, Дональд Трамп, Ростех
В США началась процедура снятия санкций с Чемезова, сообщил источник
Источник сообщил о возможном начале процедуры снятия санкций с Чемезова в США
МОСКВА/ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. На сайте министерства юстиции США опубликован документ, согласно которому американская компания Rathmell Short LLP в качестве иноагента будет консультировать Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США, как пояснил РИА Новости источник, близкий к "Ростеху", это может быть связано с планами Соединенных Штатов по снятию санкций и ведению совместного бизнеса.
"Оказывать содействие в выходе на представителей власти США касательно будущих и/или текущих юридических или административных процедур на территории США", - говорится в документе, где объясняется характер услуг, которые будет оказывать компания.
"Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации", - сказал РИА Новости источник, близкий к "Ростеху".
По словам другого источника в госструктурах, на документе, с которым ему удалось ознакомиться, стоит подпись не Чемезова, а консультанта и лоббиста, близкого к президенту США Дональду Трампу.
"Можно предположить, что со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса", - добавил источник.
"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова