https://1prime.ru/20250530/chemezov-858060720.html

В США началась процедура снятия санкций с Чемезова, сообщил источник

В США началась процедура снятия санкций с Чемезова, сообщил источник - 30.05.2025, ПРАЙМ

В США началась процедура снятия санкций с Чемезова, сообщил источник

На сайте министерства юстиции США опубликован документ, согласно которому американская компания Rathmell Short LLP в качестве иноагента будет консультировать... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T16:10+0300

2025-05-30T16:10+0300

2025-05-30T16:40+0300

мировая экономика

сша

москва

вашингтон

сергей чемезов

дональд трамп

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/75863/96/758639609_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_a99689e53d286e3ba9327b7ff58a64b1.jpg

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. На сайте министерства юстиции США опубликован документ, согласно которому американская компания Rathmell Short LLP в качестве иноагента будет консультировать Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США, как пояснил РИА Новости источник, близкий к "Ростеху", это может быть связано с планами Соединенных Штатов по снятию санкций и ведению совместного бизнеса. "Оказывать содействие в выходе на представителей власти США касательно будущих и/или текущих юридических или административных процедур на территории США", - говорится в документе, где объясняется характер услуг, которые будет оказывать компания. "Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации", - сказал РИА Новости источник, близкий к "Ростеху". По словам другого источника в госструктурах, на документе, с которым ему удалось ознакомиться, стоит подпись не Чемезова, а консультанта и лоббиста, близкого к президенту США Дональду Трампу. "Можно предположить, что со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса", - добавил источник.

https://1prime.ru/20250530/rostekh-858058478.html

сша

москва

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, москва, вашингтон, сергей чемезов, дональд трамп, ростех