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Группа "Черкизово" по предписанию ФАС вывела на биржевые торги мясо птицы

Группа "Черкизово" по предписанию ФАС вывела на биржевые торги мясо птицы - 30.05.2025, ПРАЙМ

Группа "Черкизово" по предписанию ФАС вывела на биржевые торги мясо птицы

Группа "Черкизово", крупнейший отечественный производитель мяса, по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вывела на биржевые торги часть... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T11:43+0300

2025-05-30T11:43+0300

2025-05-30T11:43+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Группа "Черкизово", крупнейший отечественный производитель мяса, по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вывела на биржевые торги часть своей продукции - мясо птицы, следует из сообщения пресс-службы ведомства. "На Национальной товарной бирже стартовали аукционы по продаже востребованной номенклатуры мяса птицы, заказчиком которых выступает ГК "Черкизово", - сообщили в ФАС России. В начале декабря группа приобрела у "Рускома" птицеводческий комплекс в Тюменской области. Это позволяет ей усилить позиции на рынке брендированных продуктов из курицы, увеличив годовой объем производства на 60 тысяч тонн в живом весе. И ФАС, согласовав сделку, предписала компании реализовывать часть продукции на бирже. Служба также обязала "Черкизово" поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема "социально значимого" ассортимента мяса птицы на внутреннем рынке. По мнению ФАС России, реализация мяса птицы на бирже даст возможность небольшим перерабатывающим предприятиям заключать прямые контракты с одним из крупнейших производителей этой продукции, а также начать формирование биржевых индикаторов, значения которых будут учитываться при оценке обоснованности устанавливаемых цен компаниями, доминирующими на рынке сельскохозяйственной птицы. Национальная товарная биржа (НТБ) была учреждена в 2002 году с целью организации биржевого товарного рынка, входит в группу Московской биржи. НТБ - уполномоченная биржа Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки в России, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%. Известные бренды – "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава".

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