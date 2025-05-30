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В Иркутской области загорелось локомотивное депо - 30.05.2025, ПРАЙМ
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В Иркутской области загорелось локомотивное депо
В Иркутской области загорелось локомотивное депо - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Иркутской области загорелось локомотивное депо
В городе Тайшете Иркутской области произошел пожар в локомотивном депо, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T23:13+0300
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происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В городе Тайшете Иркутской области произошел пожар в локомотивном депо, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. "В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.К тушению пожара привлечен пожарный поезд. Пострадавших в результате ЧП нет.
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иркутская область, мчс, ржд, пожар
Происшествия, Иркутская область, МЧС, РЖД, пожар
23:13 30.05.2025
 
В Иркутской области загорелось локомотивное депо

В Иркутской области горит локомотивное депо, возгорание локализовано на 2 тыс "квадратов"

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В городе Тайшете Иркутской области произошел пожар в локомотивном депо, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.
"В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
К тушению пожара привлечен пожарный поезд. Пострадавших в результате ЧП нет.
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