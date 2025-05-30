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В Иркутской области загорелось локомотивное депо

В Иркутской области загорелось локомотивное депо - 30.05.2025, ПРАЙМ

В Иркутской области загорелось локомотивное депо

В городе Тайшете Иркутской области произошел пожар в локомотивном депо, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T23:13+0300

2025-05-30T23:13+0300

2025-05-30T23:13+0300

происшествия

иркутская область

мчс

ржд

пожар

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В городе Тайшете Иркутской области произошел пожар в локомотивном депо, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. "В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.К тушению пожара привлечен пожарный поезд. Пострадавших в результате ЧП нет.

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иркутская область

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иркутская область, мчс, ржд, пожар