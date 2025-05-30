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В ДНР заявили о готовности к запуску ж/д сообщения между Донецком и Москвой

В ДНР заявили о готовности к запуску ж/д сообщения между Донецком и Москвой - 30.05.2025, ПРАЙМ

В ДНР заявили о готовности к запуску ж/д сообщения между Донецком и Москвой

Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил РИА Новости, что технически всё готово для запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Донецком и | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T03:34+0300

2025-05-30T03:34+0300

2025-05-30T03:34+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил РИА Новости, что технически всё готово для запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России, однако пока организовать его невозможно исходя из мер безопасности. "К сожалению, сейчас по мерам безопасности мы не можем организовать именно дальнее сообщение. Хотя все технические вопросы, связанные с восстановлением, реконструкцией и организацией ремонта подвижного состава, наши коллеги из Федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии" уже прошли, выполнили. Технически мы готовы это осуществлять хоть сегодня. Единственное, что нас сдерживает, это меры безопасности, которые, к сожалению, сейчас не могут быть обеспечены для перевозки пассажиров. Для нас это самый главный аспект, самый главный вектор – это безопасность перевозки пассажиров. Мы видим те действия, которые совершает неприятель, он совершает это в первую очередь против гражданской инфраструктуры, против гражданского населения с целью запугивания. Поэтому, к сожалению, мы сейчас вынуждены этот вопрос несколько отодвинуть", - сказал он в ответ на вопрос, когда планируется запустить пассажирское сообщение между Донецком и другими крупными российскими городами. По его словам, в период военных действий были полностью уничтожены некоторые узловые и сортировочные станции. "Сейчас результаты проведения специальной военной операции позволяют нам организовывать в том числе и грузовое сообщение по новым задействованным участкам и организовывать пригородное пассажирское сообщение... Мы с коллегами из "Железной дороги Новороссии" и из Минтранса Российской Федерации прорабатываем еще несколько альтернативных видов перевозок, которые смогут быть сопряжены уже в вид дальней перевозки пассажиров", - добавил Бондаренко. XI Форум дорожных инициатив "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" проходит в Сочи с 28 по 30 мая. В рамках форума обсуждаются ключевые вопросы дорожно-строительной отрасли. В центре внимания – вопросы дорожного строительства и инфраструктуры, туристических и логистических отраслей, кадровые проблемы и образовательные решения. В 2024 году мероприятие посетили более 650 участников со всей страны, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов и экспертов отрасли.

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