https://1prime.ru/20250530/doge-858055543.html

Департамент Илона Маска деактивировал более 500 тысяч ненужных кредиток

Департамент Илона Маска деактивировал более 500 тысяч ненужных кредиток - 30.05.2025, ПРАЙМ

Департамент Илона Маска деактивировал более 500 тысяч ненужных кредиток

Департамент государственной эффективности (DOGE) США сообщил, что деактивировал более 520 тысяч "неиспользуемых или ненужных" кредитных карт. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T14:58+0300

2025-05-30T14:58+0300

2025-05-30T14:58+0300

финансы

банки

сша

usaid

doge

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/50/841405007_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_20a6fc44eb172863067c8461a3fb5184.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Департамент государственной эффективности (DOGE) США сообщил, что деактивировал более 520 тысяч "неиспользуемых или ненужных" кредитных карт. Ранее ведомство заявило, что деактивировало 146 тысяч кредитных карт. "За 13 недель результатом программы проверки неиспользуемых или ненужных кредитных карт в 32 агентствах стала деактивация около 523 тысяч карт", - говорится в публикации департамента на его официальной странице в соцсети X. DOGE вновь напомнил, что на момент начала проверки было около 4,6 миллиона активных карт. Ведомство добавило, что его программа аудита затронет больше агентств. Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Илона Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.DOGE отменил гранты, предназначенные для продвижения инклюзивности и ряд международных программ USAID. В США были заморожены выплаты по федеральным медгрантам из-за проверок. Финансирования лишились некоторые образовательные учреждения и СМИ.

https://1prime.ru/20250421/doge-856889427.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, usaid, doge