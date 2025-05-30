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Департамент Илона Маска деактивировал более 500 тысяч ненужных кредиток
Департамент Илона Маска деактивировал более 500 тысяч ненужных кредиток - 30.05.2025, ПРАЙМ
Департамент Илона Маска деактивировал более 500 тысяч ненужных кредиток
Департамент государственной эффективности (DOGE) США сообщил, что деактивировал более 520 тысяч "неиспользуемых или ненужных" кредитных карт. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T14:58+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Департамент государственной эффективности (DOGE) США сообщил, что деактивировал более 520 тысяч "неиспользуемых или ненужных" кредитных карт. Ранее ведомство заявило, что деактивировало 146 тысяч кредитных карт. "За 13 недель результатом программы проверки неиспользуемых или ненужных кредитных карт в 32 агентствах стала деактивация около 523 тысяч карт", - говорится в публикации департамента на его официальной странице в соцсети X. DOGE вновь напомнил, что на момент начала проверки было около 4,6 миллиона активных карт. Ведомство добавило, что его программа аудита затронет больше агентств. Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Илона Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.DOGE отменил гранты, предназначенные для продвижения инклюзивности и ряд международных программ USAID. В США были заморожены выплаты по федеральным медгрантам из-за проверок. Финансирования лишились некоторые образовательные учреждения и СМИ.
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финансы, банки, сша, usaid, doge
Финансы, Банки, США, USAID, DOGE
Департамент Илона Маска деактивировал более 500 тысяч ненужных кредиток
Число кредитных карт в США, деактивированных DOGE, превысило полмиллиона
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Департамент государственной эффективности (DOGE) США сообщил, что деактивировал более 520 тысяч "неиспользуемых или ненужных" кредитных карт.
Ранее ведомство заявило, что деактивировало 146 тысяч кредитных карт.
СМИ узнали, кто может сменить Маска на посту главы DOGE
"За 13 недель результатом программы проверки неиспользуемых или ненужных кредитных карт в 32 агентствах стала деактивация около 523 тысяч карт", - говорится в публикации департамента на его официальной странице в соцсети X.
DOGE вновь напомнил, что на момент начала проверки было около 4,6 миллиона активных карт. Ведомство добавило, что его программа аудита затронет больше агентств.
Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Илона Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
DOGE отменил гранты, предназначенные для продвижения инклюзивности и ряд международных программ USAID. В США были заморожены выплаты по федеральным медгрантам из-за проверок. Финансирования лишились некоторые образовательные учреждения и СМИ.