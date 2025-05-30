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Доходы ЕС от экспорта алмазов упали до рекордно низких показателей

Доходы ЕС от экспорта алмазов упали до рекордно низких показателей - 30.05.2025, ПРАЙМ

Доходы ЕС от экспорта алмазов упали до рекордно низких показателей

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов в первом квартале упали до рекордно низких для этого периода 1,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T03:16+0300

2025-05-30T03:16+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Доходы Евросоюза от экспорта алмазов в первом квартале упали до рекордно низких для этого периода 1,4 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Продажи в январе-марте сократились на треть - до 1,37 миллиарда долларов против 2 миллиардов за аналогичный период прошлого года. Настолько низких показателей в первом квартале не было еще ни разу в истории: в коронавирусный 2020 год страны ЕС заработали на экспорте алмазов 1,9 миллиарда евро, даже в разгар глобального финансового кризиса в 2009 году было немного больше - 1,5 миллиарда. Главным экспортером среди стран Евросоюза традиционно была Бельгия: ее поставки сократились на треть и составили 1,3 миллиарда евро. Еще на 16% уменьшились продажи Германии - до 9,5 миллиона евро, Франции - на 2,5%, до 43,1 миллиона евро, Италии - остались на уровне 21,6 миллиона. Основная причина - физическое сокращение поступающих на рынок алмазов. Сам Евросоюз не добывает алмазы, а ввозит их из других стран: в первом квартале импорт просел сразу на четверть в годовом выражении и составил 2,25 тонны. Главными поставщиками для объединения остаются Индия и ОАЭ, на которые приходится почти две трети всех европейских закупок. При этом индийский экспорт в абсолютном выражении сократился на 36% - до 850 килограммов, а эмиратский -на 30%, до 550 килограммов. Одновременно просели и цены: за последний год, по данным международной алмазной биржи IDEX на 29 мая, индекс средней стоимости одного карата опустился на 12%, составив 93,3 пункта - наименьшее значение как минимум с 2003 года (более ранних данных в открытом доступе нет).

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мировая экономика, москва, бельгия, германия, ес, евростат