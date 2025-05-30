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Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании статистики - 30.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250530/dollar--858052278.html
Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании статистики
Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании статистики - 30.05.2025, ПРАЙМ
Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании статистики
Стоимость доллара растет к евро и снижается к иене в пятницу днем перед публикацией макростатистики из Германии и США, свидетельствуют данные торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T13:00+0300
2025-05-30T13:00+0300
экономика
рынок
сша
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и снижается к иене в пятницу днем перед публикацией макростатистики из Германии и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.51 мск курс евро к доллару опускался до 1,1328 доллара с 1,1367 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,06 иены с уровня прошлого закрытия 144,23 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 99,57 пункта. Позднее в ходе торгов будет опубликована предварительная оценка по инфляции в Германии в мае. Аналитики ожидают замедления инфляции в стране до 2% с 2,1% месяцем ранее. Также повлиять на стоимость доллара может статистика из США. По прогнозам экспертов, доходы и расходы населения в стране в апреле выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, может составить 51 пункт при предварительной в 50,8 пункта, в апреле показатель составлял 52,2 пункта. Стоимость доллара к иене при этом слабо опускается после публикации ранее в пятницу статистики из Японии. Безработица в стране в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 2,5%. Промышленное производство в Японии в апреле к марту снизилось на 0,9%, ожидалось снижение на 1,4%, годовой рост составил 0,7%. Розничные продажи в апреле выросли на 3,3% год к году при прогнозе роста на 3,1%, в месячном выражении рост составил 0,5%.
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рынок, сша, германия, япония
Экономика, Рынок, США, ГЕРМАНИЯ, ЯПОНИЯ
13:00 30.05.2025
 
Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании статистики

Доллар торгуется без единой динамики перед публикацией макростатистики из Германии и США

© flickr.com / The Black Pearl12 %Доллар
%Доллар - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© flickr.com / The Black Pearl12
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и снижается к иене в пятницу днем перед публикацией макростатистики из Германии и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.51 мск курс евро к доллару опускался до 1,1328 доллара с 1,1367 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,06 иены с уровня прошлого закрытия 144,23 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 99,57 пункта.
Позднее в ходе торгов будет опубликована предварительная оценка по инфляции в Германии в мае. Аналитики ожидают замедления инфляции в стране до 2% с 2,1% месяцем ранее.
Также повлиять на стоимость доллара может статистика из США. По прогнозам экспертов, доходы и расходы населения в стране в апреле выросли на 0,3% и 0,2% соответственно.
А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, может составить 51 пункт при предварительной в 50,8 пункта, в апреле показатель составлял 52,2 пункта.
Стоимость доллара к иене при этом слабо опускается после публикации ранее в пятницу статистики из Японии. Безработица в стране в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 2,5%. Промышленное производство в Японии в апреле к марту снизилось на 0,9%, ожидалось снижение на 1,4%, годовой рост составил 0,7%. Розничные продажи в апреле выросли на 3,3% год к году при прогнозе роста на 3,1%, в месячном выражении рост составил 0,5%.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Россиян научили, как отличить новые доллары от старых
02:02
 
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