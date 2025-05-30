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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене - 30.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250530/dollar-858069876.html
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене - 30.05.2025, ПРАЙМ
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене
Курс доллара не показывает единой динамики в последний майский день торгов по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на опасениях... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T21:31+0300
2025-05-30T21:31+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Курс доллара не показывает единой динамики в последний майский день торгов по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на опасениях усугубления ситуации вокруг торговых пошлин США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1362 доллара с 1,1367 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 143,83 иены с уровня прошлого закрытия 144,23 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 99,31 пункта. В пятницу участники рынка могут оценивать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Китай "полностью нарушил" торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения высоких американских пошлин. Аналитики связывают удешевление доллара с возможным усугублением ситуации вокруг пошлин, введенных администрацией США в отношении ряда стран. "У нас будут некоторые пошлины. Может быть, не такие масштабные, как было объявлено 2 апреля, но мы все равно их получим", - заявил телеканалу CNBC аналитик Standard Chartered Bank Стив Энгландер (Steve Englander). Если же рассматривать общую динамику американской валюты в мае, то с начала месяца курс евро к доллару снизился до 1,1347 пункта с 1,1376 пункта месяцем ранее. Доллар к иене подорожал до 143,84 пункта с 143,7 пункта в апреле. Индекс американской валюты, напротив, снизился - на 0,15%, до 99,32 пункта.
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рынок, сша, дональд трамп, торги, доллар, иена, евро
Экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Торги, доллар, иена, евро
21:31 30.05.2025
 
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в последний майский день торгов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры китайских юаней и долларов США
Денежные купюры китайских юаней и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Курс доллара не показывает единой динамики в последний майский день торгов по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на опасениях усугубления ситуации вокруг торговых пошлин США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 20.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1362 доллара с 1,1367 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 143,83 иены с уровня прошлого закрытия 144,23 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 99,31 пункта.
В пятницу участники рынка могут оценивать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Китай "полностью нарушил" торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения высоких американских пошлин. Аналитики связывают удешевление доллара с возможным усугублением ситуации вокруг пошлин, введенных администрацией США в отношении ряда стран.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
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17:43
"У нас будут некоторые пошлины. Может быть, не такие масштабные, как было объявлено 2 апреля, но мы все равно их получим", - заявил телеканалу CNBC аналитик Standard Chartered Bank Стив Энгландер (Steve Englander).
Если же рассматривать общую динамику американской валюты в мае, то с начала месяца курс евро к доллару снизился до 1,1347 пункта с 1,1376 пункта месяцем ранее. Доллар к иене подорожал до 143,84 пункта с 143,7 пункта в апреле. Индекс американской валюты, напротив, снизился - на 0,15%, до 99,32 пункта.
 
ЭкономикаРынокСШАДональд ТрампТоргидоллариенаевро
 
 
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