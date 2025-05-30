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Россиян научили, как отличить новые доллары от старых

Россиян научили, как отличить новые доллары от старых - 30.05.2025, ПРАЙМ

Россиян научили, как отличить новые доллары от старых

Отличия “старых” долларов от “новых” касаются почти всех купюр и весьма заметны даже неспециалисту. Их важно знать, чтобы приобрести “правильную” валюту в... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T02:02+0300

2025-05-30T02:02+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Отличия “старых” долларов от “новых” касаются почти всех купюр и весьма заметны даже неспециалисту. Их важно знать, чтобы приобрести “правильную” валюту в обменнике, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.С наличными долларами США так же, как с банкнотами других государств, периодически происходит трансформация. Меняется дизайн, добавляются степени защиты. Американские купюры в этом смысле привлекают большее внимание граждан.Во-первых, это наиболее распространенная из валют, обращающихся за пределами своей страны. А во-вторых, в связи с тем, что карты международных платежных систем, выпущенные в свое время российскими банками, сегодня не принимаются за рубежом, при путешествии в другие страны нужно, как в былые времена, везти с собой наличные.“И здесь начинаются трудности. Несмотря на то, что официально действующими признаются купюры, выпущенные не ранее 1914 года, на практике это "работает" только в самих США, да и то лишь для госорганизаций. В местах массово посещаемых туристами (например, на азиатских курортах) "старые" доллары в местных обменниках либо вовсе не примут, либо возьмут по низкому курсу: периодически местные рынки наводняют фальшивые банкноты, а купюры старого образца проще подделать”, - объяснила эксперт.Это касается даже наличных, новый дизайн которых появился относительно недавно, уже в нашем веке. Давайте посмотрим, в чем состоят наиболее существенные отличия "белых" и "синих" (вводимых с 2004 года) долларов.В целом изменения коснулись всех банкнот, кроме купюр достоинством в 1 доллар, дизайн которых остается неизменным с 1963 года. На наиболее популярных у россиян купюрах в 100 долларов в результате редизайна 2009-2013 годов появилась заметная вертикальная голографическая "синяя" полоса, а портрет Франклина стал крупнее и "переехал" из центра банкноты влево. Кроме того, на новых купюрах имеется изображение чернильницы, рельефный оттиск и другие нюансы.Впрочем, портреты президентов и иных важных для США лиц претерпели подобные изменения на всех подвергшихся редизайну купюрах. На банкнотах достоинством 2, 5, 10, 50 и 100 долларов появились в различных комбинациях новые цвета: красные, оранжевые, желтые, голубые, пурпурные. На пятидолларовой купюре вшита светящаяся нить синего цвета.Наконец, новые доллары отличаются от старых по первой букве в серийном номере выпуска. Так, например, буква E означает, что купюра была выпущена в 2004 году, J – в 2009, M - в 2013, Q – в 2021.“На это лето данная информация является актуальной. А вот с 2026 года история повторится. Грядут очередные изменения дизайна, которые в этот раз начнутся с 10-долларовой банкноты, а закончатся по плану в 2034 году 100-долларовой купюрой. Но сегодняшние "синие" наличные американские деньги отменять никто не собирается”, - заключила Белянчикова.

https://1prime.ru/20250226/banki-855245844.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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