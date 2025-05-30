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Эксперты рассказали, сколько россиян покупают средства от блох и клещей - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, сколько россиян покупают средства от блох и клещей
Эксперты рассказали, сколько россиян покупают средства от блох и клещей - 30.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько россиян покупают средства от блох и клещей
Почти 90% российских владельцев домашних питомцев покупают средства от блох и клещей, более 77% не готовы экономить на таких препаратах, подсчитали для РИА... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:11+0300
2025-05-30T06:11+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Почти 90% российских владельцев домашних питомцев покупают средства от блох и клещей, более 77% не готовы экономить на таких препаратах, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Четыре Лапы". "Средства от блох и клещей покупает почти 90% пет-родителей. Исключение в основном составили хозяева маленьких животных и тех, кто не проводит время на улице... Более 77% пет-родителей не готовы экономить на средствах от блох и клещей для питомцев", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1200 россиян из разных городов. Отмечается, что доля тех, кто обрабатывает питомцев от клещей и блох, за последние два года выросла на 10 п.п. При аналогичном опросе еще в 2022 году почти 20% опрошенных не знали, что их питомцам необходима обработка от блох и клещей, а в этом году такой ответ дали менее 1%, прокомментировал главный ветеринарный эксперт компании Артем Демин, чьи слова приводятся в исследовании. По подсчетам аналитиков, владельцы домашних животных покупают средства от блох и клещей для своих питомцев раз в три месяца. Самым удобным форматом защиты почти 52% участников исследования считают капли. На втором месте по популярности – таблетки, а на третьем – специальные ошейники. Расходы на защиту питомцев от клещей и блох большинство респондентов оценивают в 2 тысячи рублей и более (44%). При этом около трети по-прежнему тратят на препараты от 500 до 1 тысячи рублей.
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192
40
192
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40
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40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
06:11 30.05.2025
 
Эксперты рассказали, сколько россиян покупают средства от блох и клещей

"Четыре Лапы": почти 90% владельцев домашних питомцев покупают средства от блох и клещей

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Почти 90% российских владельцев домашних питомцев покупают средства от блох и клещей, более 77% не готовы экономить на таких препаратах, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Четыре Лапы".
"Средства от блох и клещей покупает почти 90% пет-родителей. Исключение в основном составили хозяева маленьких животных и тех, кто не проводит время на улице... Более 77% пет-родителей не готовы экономить на средствах от блох и клещей для питомцев", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1200 россиян из разных городов.
Отмечается, что доля тех, кто обрабатывает питомцев от клещей и блох, за последние два года выросла на 10 п.п. При аналогичном опросе еще в 2022 году почти 20% опрошенных не знали, что их питомцам необходима обработка от блох и клещей, а в этом году такой ответ дали менее 1%, прокомментировал главный ветеринарный эксперт компании Артем Демин, чьи слова приводятся в исследовании.
По подсчетам аналитиков, владельцы домашних животных покупают средства от блох и клещей для своих питомцев раз в три месяца. Самым удобным форматом защиты почти 52% участников исследования считают капли. На втором месте по популярности – таблетки, а на третьем – специальные ошейники.
Расходы на защиту питомцев от клещей и блох большинство респондентов оценивают в 2 тысячи рублей и более (44%). При этом около трети по-прежнему тратят на препараты от 500 до 1 тысячи рублей.
 
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