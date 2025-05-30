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Биржи Европы выросли по итогам мая - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/evropa-858068023.html
Биржи Европы выросли по итогам мая
Биржи Европы выросли по итогам мая - 30.05.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы выросли по итогам мая
Основные фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам пятницы, май завершили в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T19:58+0300
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европа
рынок
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам пятницы, май завершили в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,64% - до 8 772,38 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,36% - до 7 751,89 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,27% - до 23 997,48 пункта. В мае FTSE 100 вырос на 3,3%, CAC 40 - на 2,1%, DAX - на 6,7%. В течение месяца рынки реагировали на ход торговых переговоров между США и Китаем, а также на их итоги. В пятницу трейдеры оценивали немецкую макростатистику. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая, согласно предварительной оценке, осталась на уровне апрельского значения в 2,1%, в то время как аналитики ждали ее замедление на уровне 2%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, как и ожидалось.
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dax, европа, рынок
Экономика, DAX, ЕВРОПА, Рынок
19:58 30.05.2025
 
Биржи Европы выросли по итогам мая

Фондовые индексы Европы выросли по итогам мая

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам пятницы, май завершили в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,64% - до 8 772,38 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,36% - до 7 751,89 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,27% - до 23 997,48 пункта.
В мае FTSE 100 вырос на 3,3%, CAC 40 - на 2,1%, DAX - на 6,7%. В течение месяца рынки реагировали на ход торговых переговоров между США и Китаем, а также на их итоги.
В пятницу трейдеры оценивали немецкую макростатистику. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая, согласно предварительной оценке, осталась на уровне апрельского значения в 2,1%, в то время как аналитики ждали ее замедление на уровне 2%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, как и ожидалось.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Фондовые индексы АТР в основном сократились
13:12
 
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