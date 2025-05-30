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В Европарламенте заявили о провале антироссийских санкций - 30.05.2025, ПРАЙМ
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В Европарламенте заявили о провале антироссийских санкций
В Европарламенте заявили о провале антироссийских санкций - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Европарламенте заявили о провале антироссийских санкций
Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T09:03+0300
2025-05-30T09:03+0300
экономика
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. "Санкции были введены в 2022 году. Мы планировали ослабить российскую экономику, заставить правительство изменить политику, может быть, вызвать недовольство населения или даже смену режима. Идея была именно в том, чтобы ослабить Россию и заставить её изменить курс. Эта идея полностью провалилась", - сказал Картайзер, говоря о попытках ослабить Россию санкциями. Он добавил, что Европа столкнулась с ростом цен на энергию, потерей российского рынка и снижением конкурентоспособности автопрома. По его мнению, ЕС продолжает санкционную политику из-за нежелания признать ошибки. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, европа, запад, ес, еп
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, ЗАПАД, ЕС, ЕП
09:03 30.05.2025
 
В Европарламенте заявили о провале антироссийских санкций

Депутат ЕП Картайзер: санкции Евросоюза навредили экономике Европы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Санкции Евросоюза не достигли заявленных целей и лишь навредили экономике Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер.
"Санкции были введены в 2022 году. Мы планировали ослабить российскую экономику, заставить правительство изменить политику, может быть, вызвать недовольство населения или даже смену режима. Идея была именно в том, чтобы ослабить Россию и заставить её изменить курс. Эта идея полностью провалилась", - сказал Картайзер, говоря о попытках ослабить Россию санкциями.
Он добавил, что Европа столкнулась с ростом цен на энергию, потерей российского рынка и снижением конкурентоспособности автопрома. По его мнению, ЕС продолжает санкционную политику из-за нежелания признать ошибки.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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