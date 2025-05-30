https://1prime.ru/20250530/fesco--858064262.html

Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров Fesco (ПАО "ДВМП") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T17:57+0300

2025-05-30T17:57+0300

2025-05-30T17:57+0300

экономика

бизнес

двмп

fesco

https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5b5f353cea2ef3370868e32d8570589e.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Fesco (ПАО "ДВМП") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ДВМП" принять следующее решение по вопросу 3 повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года": прибыль (убыток) ПАО "ДВМП" по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ДВМП" за 2024 год не выплачивать", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250429/putin-857117427.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, двмп, fesco