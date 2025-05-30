https://1prime.ru/20250530/fesco--858064262.html
Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров Fesco (ПАО "ДВМП") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T17:57+0300
2025-05-30T17:57+0300
2025-05-30T17:57+0300
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бизнес
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Fesco (ПАО "ДВМП") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ДВМП" принять следующее решение по вопросу 3 повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года": прибыль (убыток) ПАО "ДВМП" по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ДВМП" за 2024 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
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бизнес, двмп, fesco
Экономика, Бизнес, ДВМП, FESCO
Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров Fesco рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Fesco (ПАО "ДВМП") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ДВМП" принять следующее решение по вопросу 3 повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года": прибыль (убыток) ПАО "ДВМП" по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ДВМП" за 2024 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
Путин отметил вклад Fesco в укрепление экономического суверенитета России