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ФСБ задержала шесть человек за поджоги объектов транспортной инфраструктуры - 30.05.2025, ПРАЙМ
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ФСБ задержала шесть человек за поджоги объектов транспортной инфраструктуры
ФСБ задержала шесть человек за поджоги объектов транспортной инфраструктуры - 30.05.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала шесть человек за поджоги объектов транспортной инфраструктуры
Задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T09:55+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщает ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом и министерством внутренних дел РФ в рамках возбужденных уголовных дел по ч. 1, ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК России в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Задержанные, как уточняет ФСБ, сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников и перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на "безопасные счета", после чего от якобы сотрудников правоохранительных органов получили угрозы о уголовном преследовании за финансирование ВСУ – так их заставили совершать поджоги.Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, отметили в ФСБ. В ведомстве предупредили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян через интернет, и напомнили, что настоящие правоохранители никогда не будут обращаться через мессенджеры.В СК РФ добавили, что один из фигурантов 12 апреля совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Выборг Октябрьской железной дороги, "дестабилизировав деятельность железной дороги". Подростку 2010 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).В ФСБ напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб и следственных подразделений России никогда не будут звонить гражданам через WhatsApp и Telegram, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.
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общество , россия, рф, фсб, всу
Происшествия, Общество , РОССИЯ, РФ, ФСБ, ВСУ
09:55 30.05.2025 (обновлено: 09:56 30.05.2025)
 
ФСБ задержала шесть человек за поджоги объектов транспортной инфраструктуры

ФСБ задержала шесть человек, поджигавших объекты к 9 Мая по заказу украинских спецслужб

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом и министерством внутренних дел РФ в рамках возбужденных уголовных дел по ч. 1, ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК России в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Задержанные, как уточняет ФСБ, сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников и перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на "безопасные счета", после чего от якобы сотрудников правоохранительных органов получили угрозы о уголовном преследовании за финансирование ВСУ – так их заставили совершать поджоги.
Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, отметили в ФСБ. В ведомстве предупредили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян через интернет, и напомнили, что настоящие правоохранители никогда не будут обращаться через мессенджеры.
В СК РФ добавили, что один из фигурантов 12 апреля совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Выборг Октябрьской железной дороги, "дестабилизировав деятельность железной дороги". Подростку 2010 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
В ФСБ напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб и следственных подразделений России никогда не будут звонить гражданам через WhatsApp и Telegram, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.
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