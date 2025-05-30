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Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 1,1%

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 1,1% - 30.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 1,1%

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в первом квартале выросла на 1,1% и составила 660,4 миллиарда рублей против 653,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T14:57+0300

2025-05-30T14:57+0300

2025-05-30T14:57+0300

газ

газпром

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в первом квартале выросла на 1,1% и составила 660,4 миллиарда рублей против 653,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. "Чистая прибыль Группы Газпром увеличилась до 660 млрд руб. Существенное влияние на чистую прибыль оказало в том числе укрепление рубля – оно сформировало прибыль по курсовым разницам в результате переоценки валютных обязательств. Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, достиг 963 млрд руб. Среди прочих факторов поддержку результату оказало снижение дебиторской задолженности покупателей", - прокомментировал зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.Приведенный показатель EBITDA "Газпрома" по МСФО в первом квартале 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, до 844 миллиардов рублей, сообщила компания."Поддержку показателю оказало сокращение налоговых платежей в связи с отменой дополнительного НДПИ на газ. В то же время сдерживающим фактором стали отрицательные курсовые разницы по операционным статьям", - прокомментировал зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.После публикации отчета акции "Газпрома" усилили рост цены, свидетельствуют данные торгов.

https://1prime.ru/20250530/miller-858051531.html

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