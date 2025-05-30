Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Газпрома" усилили рост после публикации отчетности - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/gazprom-858056110.html
Акции "Газпрома" усилили рост после публикации отчетности
Акции "Газпрома" усилили рост после публикации отчетности - 30.05.2025, ПРАЙМ
Акции "Газпрома" усилили рост после публикации отчетности
Акции "Газпрома" усилили рост цены после публикации компанией квартального отчёта по МСФО, следует из данных торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T14:58+0300
2025-05-30T15:07+0300
экономика
рынок
торги
акции
москва
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/18/835591859_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_596864621f99b2f8443911aac30ddf40.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" усилили рост цены после публикации компанией квартального отчёта по МСФО, следует из данных торгов. К 14.49 мск цена акций "Газпрома" на Московской бирже подскакивает на 2,29%, до 132,39 рубля за акцию. До публикации результатов МСФО они дорожали на 1,13%. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в прошлом квартале выросла на 1,1% и составила 660,4 миллиарда рублей, говорится в отчёте компании.
https://1prime.ru/20250522/gazprom-857829386.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/18/835591859_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_068dba36c6837290e86ca32a06a47a03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, москва, газпром
Экономика, Рынок, Торги, Акции, МОСКВА, Газпром
14:58 30.05.2025 (обновлено: 15:07 30.05.2025)
 
Акции "Газпрома" усилили рост после публикации отчетности

Акции "Газпрома" подорожали на 2,29% после публикации отчета по МСФО

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВывеска на офисе ПАО "Газпром" на Московском проспекте в Санкт-Петербурге
Вывеска на офисе ПАО Газпром на Московском проспекте в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" усилили рост цены после публикации компанией квартального отчёта по МСФО, следует из данных торгов.
К 14.49 мск цена акций "Газпрома" на Московской бирже подскакивает на 2,29%, до 132,39 рубля за акцию. До публикации результатов МСФО они дорожали на 1,13%.
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в прошлом квартале выросла на 1,1% и составила 660,4 миллиарда рублей, говорится в отчёте компании.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
"Газпром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
22 мая, 15:45
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииМОСКВАГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала