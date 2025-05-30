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Акции "Газпрома" усилили рост после публикации отчетности

Акции "Газпрома" усилили рост после публикации отчетности - 30.05.2025, ПРАЙМ

Акции "Газпрома" усилили рост после публикации отчетности

Акции "Газпрома" усилили рост цены после публикации компанией квартального отчёта по МСФО, следует из данных торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" усилили рост цены после публикации компанией квартального отчёта по МСФО, следует из данных торгов. К 14.49 мск цена акций "Газпрома" на Московской бирже подскакивает на 2,29%, до 132,39 рубля за акцию. До публикации результатов МСФО они дорожали на 1,13%. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в прошлом квартале выросла на 1,1% и составила 660,4 миллиарда рублей, говорится в отчёте компании.

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