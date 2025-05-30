https://1prime.ru/20250530/gazprom-858057299.html

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 1,1%

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 1,1% - 30.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 1,1%

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в первом квартале выросла на 1,1% и составила 660,4 миллиарда рублей против 653,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T15:39+0300

2025-05-30T15:39+0300

2025-05-30T15:39+0300

энергетика

газ

фамил садыгов

газпром

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в первом квартале выросла на 1,1% и составила 660,4 миллиарда рублей против 653,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. "Чистая прибыль группы "Газпром" увеличилась до 660 миллиардов рублей. Существенное влияние на чистую прибыль оказало в том числе укрепление рубля – оно сформировало прибыль по курсовым разницам в результате переоценки валютных обязательств. Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, достиг 963 миллиардов рублей. Среди прочих факторов поддержку результату оказало снижение дебиторской задолженности покупателей", - прокомментировал зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов. Выручка группы за первый квартал текущего года выросла на 1,1%, до 2,809 триллиона рублей. Газовый бизнес внес весомый вклад в итоговый результат – его доля в общей выручке группы увеличилась до 60% против 56% в первом квартале 2024 года, уточнил Садыгов. Рост экспортных цен на газ в первом квартале текущего года способствовал уменьшению неблагоприятного эффекта от нисходящей динамики цен на нефть, добавил он. Величина операционного денежного потока с запасом покрыла объем капитальных вложений, указал топ-менеджер. В результате свободный денежный поток, скорректированный на депозиты, составил 273 миллиарда рублей – на 32% больше, чем в первом квартале 2024 года. "Свободный денежный поток полностью обеспечил процентные платежи по долговым обязательствам группы "Газпром", – отметил он.

https://1prime.ru/20250530/miller-858051531.html

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газ, фамил садыгов, газпром