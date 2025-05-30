https://1prime.ru/20250530/gazprom-858061336.html

Запасы углеводородов "Газпрома" в России выросли на 0,5%

Запасы углеводородов "Газпрома" в России выросли на 0,5% - 30.05.2025, ПРАЙМ

Запасы углеводородов "Газпрома" в России выросли на 0,5%

Запасы углеводородов "Газпрома" в РФ на конец 2024 года выросли на 0,5%, до 204 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), говорится в отчёте эмитента... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T16:58+0300

2025-05-30T16:58+0300

2025-05-30T16:58+0300

энергетика

газ

россия

рф

газпром

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Запасы углеводородов "Газпрома" в РФ на конец 2024 года выросли на 0,5%, до 204 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), говорится в отчёте эмитента ценных бумаг за 2024 год. "Суммарный объем запасов углеводородов Группы "Газпром" категорий А+В1+С1 составляет около 204 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента", - говорится в сообщении. В предыдущем отчете эмитента сообщалось, что запасы углеводородов "Газпрома" на конец 2023 года составляли 203,07 миллиарда б.н.э. Таким образом, за год они выросли примерно на 0,5%.

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газ, россия, рф, газпром