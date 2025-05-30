Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2% - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250530/gazprom-858062931.html
"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2%
"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2% - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2%
"Газпром" в прошлом году нарастил переработку природного и попутного газа на 12,2%, до 56 миллиардов кубометров, рост связан с запуском новых мощностей на... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T17:24+0300
2025-05-30T17:25+0300
энергетика
россия
газ
амурский гпз
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75742/83/757428319_0:42:601:380_1920x0_80_0_0_dbc97b85d7e3fa2e0f81e6fcf9d7f9e9.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году нарастил переработку природного и попутного газа на 12,2%, до 56 миллиардов кубометров, рост связан с запуском новых мощностей на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), следует из отчета эмитента ценных бумаг. "В 2024 году на перерабатывающих мощностях группы "Газпром" без учета давальческого сырья подготовлено и переработано 56,02 миллиарда кубометров природного и попутного газа", - говорится в отчете. Показатель в 2023 году, согласно приложенной таблице, составил 49,93 миллиарда кубометров. Рост в годовом выражении, таким образом, составил 12,2%. Уточняется, что увеличение в основном связано с запуском в работу новых мощностей на Амурском ГПЗ.
https://1prime.ru/20250530/gazprom-858061190.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75742/83/757428319_18:0:581:422_1920x0_80_0_0_addae63f969c45fc55a7cb93a0134d12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, амурский гпз, газпром
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Амурский ГПЗ, Газпром
17:24 30.05.2025 (обновлено: 17:25 30.05.2025)
 
"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2%

"Газпром" в 2024 году нарастил переработку природного и попутного газа на 12,2%

Вентили "Газпрома"
Вентили Газпрома
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году нарастил переработку природного и попутного газа на 12,2%, до 56 миллиардов кубометров, рост связан с запуском новых мощностей на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), следует из отчета эмитента ценных бумаг.
"В 2024 году на перерабатывающих мощностях группы "Газпром" без учета давальческого сырья подготовлено и переработано 56,02 миллиарда кубометров природного и попутного газа", - говорится в отчете.
Показатель в 2023 году, согласно приложенной таблице, составил 49,93 миллиарда кубометров. Рост в годовом выражении, таким образом, составил 12,2%.
Уточняется, что увеличение в основном связано с запуском в работу новых мощностей на Амурском ГПЗ.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
"Газпром" нарастил добычу газа в 2024 году на 17,2%
16:50
 
ЭнергетикаРОССИЯГазАмурский ГПЗГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала