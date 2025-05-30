https://1prime.ru/20250530/gazprom-858062931.html

"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2%

"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2% - 30.05.2025, ПРАЙМ

"Газпром" в 2024 году нарастил переработку газа на 12,2%

"Газпром" в прошлом году нарастил переработку природного и попутного газа на 12,2%, до 56 миллиардов кубометров, рост связан с запуском новых мощностей на... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T17:24+0300

2025-05-30T17:24+0300

2025-05-30T17:25+0300

энергетика

россия

газ

амурский гпз

газпром

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году нарастил переработку природного и попутного газа на 12,2%, до 56 миллиардов кубометров, рост связан с запуском новых мощностей на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), следует из отчета эмитента ценных бумаг. "В 2024 году на перерабатывающих мощностях группы "Газпром" без учета давальческого сырья подготовлено и переработано 56,02 миллиарда кубометров природного и попутного газа", - говорится в отчете. Показатель в 2023 году, согласно приложенной таблице, составил 49,93 миллиарда кубометров. Рост в годовом выражении, таким образом, составил 12,2%. Уточняется, что увеличение в основном связано с запуском в работу новых мощностей на Амурском ГПЗ.

https://1prime.ru/20250530/gazprom-858061190.html

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россия, газ, амурский гпз, газпром