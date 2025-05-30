https://1prime.ru/20250530/gd-858039322.html
В ГД внесут проект об ограничении количества сим-карт для иностранцев
В ГД внесут проект об ограничении количества сим-карт для иностранцев - 30.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект об ограничении количества сим-карт для иностранцев
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T00:18+0300
2025-05-30T00:18+0300
2025-05-30T00:18+0300
россия
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858039322.jpg?1748553529
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для приезжих иностранных специалистов в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в статью 45.1 закона "О связи".
"Законопроект предлагает установить жесткое ограничение на владение иностранцами и лицами без гражданства сим-картами с целью повышения уровня безопасности и защиты национальных интересов", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что такое ограничение является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране.
Как рассказал Нилов, в действующей редакции закона "О связи" иностранцы и лица без гражданства могут приобрести в России до десяти сим-карт. По его мнению, трудовым мигрантам для звонков родным, друзьям и для связи с работодателем вполне достаточно одной.
"Иностранные специалисты приезжают в нашу страну работать строго на срок, определенный патентом или трудовым договором. И сложно рационально объяснить необходимость наличия у каждого мигранта двух, трех, пяти или десяти сим-карт. Тем более, в нынешних условиях эффективный контроль над коммуникациями иностранных граждан - это, в первую очередь, вопрос национальной безопасности", - добавил он.
По мнению автора законопроекта, его принятие позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес, Экономика
В ГД внесут проект об ограничении количества сим-карт для иностранцев
Депутат Нилов предложил ограничить количество телефонных сим-карт для приезжих иностранцев
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для приезжих иностранных специалистов в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в статью 45.1 закона "О связи".
"Законопроект предлагает установить жесткое ограничение на владение иностранцами и лицами без гражданства сим-картами с целью повышения уровня безопасности и защиты национальных интересов", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что такое ограничение является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране.
Как рассказал Нилов, в действующей редакции закона "О связи" иностранцы и лица без гражданства могут приобрести в России до десяти сим-карт. По его мнению, трудовым мигрантам для звонков родным, друзьям и для связи с работодателем вполне достаточно одной.
"Иностранные специалисты приезжают в нашу страну работать строго на срок, определенный патентом или трудовым договором. И сложно рационально объяснить необходимость наличия у каждого мигранта двух, трех, пяти или десяти сим-карт. Тем более, в нынешних условиях эффективный контроль над коммуникациями иностранных граждан - это, в первую очередь, вопрос национальной безопасности", - добавил он.
По мнению автора законопроекта, его принятие позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан.