https://1prime.ru/20250530/germaniya-858066529.html

Глава МИД ФРГ о России: мы больше не находимся в ситуации "явного мира"

Глава МИД ФРГ о России: мы больше не находимся в ситуации "явного мира" - 30.05.2025, ПРАЙМ

Глава МИД ФРГ о России: мы больше не находимся в ситуации "явного мира"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что ранее избегал слово "война" для описания нынешнего этапа отношений с Россией, однако заявил, что... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T19:02+0300

2025-05-30T19:02+0300

2025-05-30T19:02+0300

россия

германия

анналена бербок

такер карлсон

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что ранее избегал слово "война" для описания нынешнего этапа отношений с Россией, однако заявил, что страны уже не находятся в ситуации "явного мира". "Я бы избегал термина "война", но мы больше не находимся в ситуации явного мира", - сказал Вадефуль в интервью газете Süddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос, находятся ли Германия и РФ в состоянии "гибридной войны". В 2023 году предшественник Вадефуля на посту главы МИД Анналена Бербок заявила, что европейские страны ведут войну с Россией. Заявление было встречено резкой критикой со стороны различных политиков даже в самой ФРГ. Впоследствии министр вынуждена была признать свою ошибку. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее неоднократно заявлял, что Германии нужно подготовиться к возможной войне с РФ к 2029 году. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20250530/merts-858048687.html

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россия, германия, анналена бербок, такер карлсон