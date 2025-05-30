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В Госдуме назвали условия возвращения ouTube к полноценной работе

В Госдуме назвали условия возвращения ouTube к полноценной работе - 30.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали условия возвращения ouTube к полноценной работе

YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T03:01+0300

2025-05-30T03:01+0300

2025-05-30T03:01+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд чётких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране", - сказал он. Немкин подчеркнул, что также платформа обязана восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. "Без этих шагов говорить о каком-либо "смягчении" позиций невозможно: речь идёт не о политике, а о соблюдении законодательства", - подчеркнул он. Депутат отметил, что диалог с глобальными цифровыми платформами, такими как YouTube, возможен, но только на условиях РФ — честных, прозрачных и, главное, законных. "Речь не о запретах ради запретов, а о равноправии. Если ты работаешь в России — соблюдай её законы: "приземлись", плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах. Игнорирование требований — это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом", - добавил парламенатрий. По мнению депутата, даже если какие-то контакты восстановятся, "дороги назад к прежней зависимости уже нет". "Мы получили жёсткий, но ценный урок: нельзя строить цифровое будущее страны на платформах, которые в любой момент могут нажать "выключатель". Да, YouTube и ему подобные могут остаться как дополнительный инструмент, но точно не как основа. Нам нужен цифровой суверенитет — именно как практическая способность обеспечивать свои ключевые технологии внутри страны", - отметил Немкин. Депутат добавил, что сейчас Россия идёт по своему пути: строит свои поисковики, облака, видеохостинги, рекламные платформы. "Не всё работает идеально, и путь точно не будет коротким. Но именно этот путь даёт нам свободу. А государство здесь не просто наблюдатель — оно должно быть двигателем: поддерживать, инвестировать, формировать спрос. Мы должны создавать цифровую экосистему, в которой бизнесу и людям удобно, безопасно и предсказуемо", - заключил он.

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технологии, россия, общество , москва, рф, youtube, госдума