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Иена дешевеет к доллару на статистике по рынку труда в Японии

Иена дешевеет к доллару на статистике по рынку труда в Японии - 30.05.2025, ПРАЙМ

Иена дешевеет к доллару на статистике по рынку труда в Японии

Стоимость иены опускается к доллару в пятницу утром после выхода статистики по рынку труда в Японии, свидетельствуют данные торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость иены опускается к доллару в пятницу утром после выхода статистики по рынку труда в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.53 мск курс доллара к иене снижался до 143,76 иены с уровня прошлого закрытия 144,23 иены за доллар. Курс евро к доллару по состоянию на 8.53 мск опускался до 1,135 доллара с 1,1367 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,07%, до 99,41 пункта. Ранее в пятницу бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по безработице в стране. Так, безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле осталась на уровне марта в 2,5%. Кроме того, позднее в этот же день будут опубликованы данные по экономике США - бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует данные по доходам и расходам населения. Аналитики ожидают, что в апреле они увеличились на 0,3% и 0,2% соответственно.

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рынок, торги, япония, сша